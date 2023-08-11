Нужно защищать Родину, иначе нельзя!

Встречи ребят с участниками боевых действий помогает организовывать фонд «Защитники Отечества».

Заместитель руководителя филиала организации в Сахалинской области Дмитрий Минязев, вернувшийся с СВО, - яркий пример патриотической работы. Недавно он побывал в лагере «Сахалинская звезда», где проходит профильная смена «Время первых» Российского движения детей и молодежи, и рассказал ребятам о любви к Родине, своей семье, ценности уважительного отношения к товарищам, выборе профессии и многом другом.

- Ребята задавали много вопросов, были увлечены беседой, и мы отлично пообщались. Они большие молодцы, растут настоящими защитниками Отечества и патриотами родной страны. Мы будем активно помогать им развиваться и поддерживать их патриотические чувства и начинания, - сказал Дмитрий.

Евгений Таникеев, отправившийся на СВО добровольцем, вернулся в родной Марий Эл. В зоне боевых действий он попадал под вражеский обстрел, был в тяжелых ситуациях, но не жалеет о своем выборе. Сегодня Евгений также доносит свои знания до детей.

- Он руководит северо-восточным филиалом Федерации настольного тенниса республики, тренирует ребят, прививая им любовь к спорту и здоровому образу жизни, - делятся в «Защитниках Отечества». -

В Брянской области в коллективе «Защитников Отечества» активно трудится ветеран СВО Александр Жучков (на фото справа). Он не только помогает боевым товарищам и их семьям справиться с трудностями, но и уделяет внимание общению с детьми. В начале июля на базе парка «Патриот» в Радице-Крыловке Александр принял участие в сборе военно-патриотических объединений региона, где поделился опытом в том числе и с ребятами из «Юнармии».

Подобные диалоги между бойцами и подростками проходят во всех российских регионах.

Недавно бывшие участники СВО побывали в оздоровительном лагере имени Ю. А. Гагарина в Камчатском крае и в лагере «Космос» на Алтае. Ветеран Алексей Мегедеков посоветовал заниматься спортом тем, кто хочет связать жизнь с военной службой и правоохранительными органами, а Игорь Черников, в свою очередь, напомнил, что в зоне спецоперации важна поддержка земляков - это помогает справиться с трудностями и поддерживает боевой дух.

Детский лагерь «Пионер» в Татарстане посетили бойцы Артем и Марат вместе с руководителем регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Аленой Афониной. Артем рассказал школьникам о том, как работают саперы и их незаменимые помощники - служебные собаки. Марат вспомнил, как во время взятия Лисичанска сдерживал в составе своего подразделения наступление противника и получил осколочное ранение плеча. Алена объяснила, что в зоне СВО делают волонтеры, и описала, как вместе со своей командой оказывала помощь бойцам в госпитале Донецка, а после взрыва на Крымском мосту тем, кто остался на полуострове.