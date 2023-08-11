Все по справедливости: добровольцы начинают оформлять ветеранские льготы

В апреле всех защитников Отечества уравняли в правах, расширив категории получателей федеральной льготы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, как храбро сражались за Донбасс добровольцы и бойцы частных военных компаний, известно уже во всем мире. Но статус ветерана боевых действий до недавнего времени могли получить лишь военно-служащие Министерства обороны России, а также их семьи. В апреле всех защитников Отечества уравняли в правах, расширив категории получателей федеральной льготы. Сейчас принят порядок выдачи удостоверений.

Вот как его прокомментировала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева:

«Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановления, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими армии России, в том числе частными военными компаниями. Удостоверения ветеранов для защитников Донбасса будут выдавать военкоматы по месту постановки на воинский учет. Бойцу нужно написать заявление и приложить перечень документов, которые передадут в военкомат региона. Заявления будут рассматриваться в течение 30 дней. Если с документами все в порядке, удостоверение выдаст местный военкомат».

Анна Цивилева отметила, что тем, кто заключал контракты с содействующими армии организациями, удостоверения также будет оформлять в Министерстве обороны. Но для его получения надо будет написать заявление в ту организацию, с которой боец заключал контракт (например, ЧВК).

«Организация в течение 5 дней передаст документы в отдельную комиссию Минобороны, которая рассмотрит его в течение месяца. Если с документами все в порядке, Минобороны оформит и передаст удостоверение в содействующую организацию, которая выдаст его бойцу», - уточнила она.

Заместитель руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества» в Крыму, бывший заместитель командира батальона «Таврида» (ЧВК «Редут») Дмитрий Воронин рассказал о значимости принятых правительством решений: «С момента открытия Фонда «Защитники Отечества» к нам приходило очень много бойцов, настоящих героев, которые спрашивали, как можно получить статус и удостоверение ветерана боевых действий. На этот вопрос мы не могли им ответить. Но благодаря совместной работе нашего Фонда «Защитники Отечества» и Министерства обороны такие документы были разработаны и очень быстро приняты на законодательном уровне.

Что это дает? Прежде всего справедливость: теперь ребята, которые принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих отрядов и частных военных компаний, смогут получать заслуженную поддержку со стороны государства».

Получить удостоверение единого образца смогут:

- Добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

- Граждане, заключившие контракт или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Сегодня на федеральном уровне для таких граждан установлены ежемесячные выплаты и ряд льгот, в том числе по налогу на имущество, оплате коммунальных платежей, бесплатному проезду в общественном транспорте и лечении. Удостоверение ветерана боевых действий дает также право на льготы при оформлении различных услуг в частных коммерческих организациях.

ВАЖНО!

Компенсации могут получить как сам доброволец, так и его родственники: супруга/супруг, родители, дедушки и бабушки, несовершеннолетние дети и дети-инвалиды старше 18 лет, а также дети-студенты до 23 лет.

Указ уже вступил в силу, и он распространяется на всех, кто записался добровольцем с 24 февраля 2022 года.