Поддержка участников СВО и их семей

- Партия продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрыла проблемы, вскрытые СВО. Эту работу мы вели в том числе на площадке рабочей группы по вопросам спецоперации, созданной по распоряжению президента, - заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на собрании, посвященном работе фракции в весеннюю сессию.

РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

За прошедший период партия инициировала 40% законов в Госдуме, относящихся к поддержке участников СВО и их семей, обеспечению обороноспособности страны и многом другом.

Признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасса с 2014 года, бесплатная юридическая помощь участникам СВО и их близким - теперь это прописано в законе.

Для защитников Родины и их детей ввели дополнительные льготы при поступлениях в вузы - им доступны бюджетные места в пределах отдельной квоты и бесплатные подготовительные курсы. Бойцам, обучавшимся платно до СВО, можно перевестись на бесплатное отделение. Прохождение военной службы, в том числе и срочной по призыву, теперь учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Внесен в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев.

Приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму. Утвержден закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности на спецоперации. Рассмотрены поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период их участиях в боевых действиях и о праве работодателей выплачивать им матпомощь.

Неоднократно Андрей Турчак поднимал вопрос и о проблеме страхования. Закон не действовал в отношении тех, кто ушел на фронт добровольно. Теперь такие солдаты застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. Норма имеет обратную силу и действует с первого дня СВО.

ВЫПОЛНИЛИ, ЧТО ОБЕЩАЛИ

Приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение фейков о добровольцах. Повышенная ответственность ждет и террористов, а также диверсантов и изменников Родины. Запрещенный контент в интернете блокируется оперативнее - никаких призывов к преступной деятельности и сбору средства на нужды ВСУ.

Председатель партии Дмитрий Медведев позитивно оценил реализацию программы, заявив, что было выполнено все, что обещали людям. Он также поручил финансово обеспечить мероприятия «Народной программы» в 2024 году и плановом периоде 2025 - 2026 годов.

КСТАТИ

Недавно Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Страховая выплата семье при гибели добровольца составят

3 131 729,56 рубля, при получении инвалидности - свыше 2,3 миллиона рублей. При получении тяжелого ранения или же увечья выплатят более 313 тысяч рублей, а при легком ранении выплаты составят около 78 тысяч рублей.