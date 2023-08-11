Бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ предъявлено обвинение в гибели и ранении более 180 жителей Донбасса

От обстрелов ВСУ погибли и получили ранения сотни жителей Донбасса, было разрушено их жилье, уничтожен транспорт. Фото: НМ ДНР

Бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко заочно предъявлено обвинение в гибели и ранении более 180 жителей Донбасса входе обстрелов территории ДНР. Об этом на оперативном совещании в Геническе доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Председатель СК России заслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях киевского режима. Так, приговором Верховного суда ДНР украинские военнослужащие Тищенко, Овчинников и Ковтун признаны виновными в совершении убийства четырех гражданских лиц в Мариуполе, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 29 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Александр Бастрыкин заслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях киевского режима. Фото: СКР

Продолжается работа по установлению лиц из числа командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества.

- С учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016 года по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации, — сказано в сообщении пресс-службы СКР.

В результате преступных действий Попко были ранены или погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние. Разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критической инфраструктуры Донбасса.

Главе ведомства доложено о полученных в ходе допросов украинских пленных сведениях о поставках иностранного вооружения ВСУ и другим воинским формированиям. Согласно материалам следствия поставки вооружения киевскому режиму начались с 2014 года. До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 – члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков.

Бастрыкин отметил: «Это очень важно зафиксировать на будущее. Конкретные цифры, конкретные марки, тенденции к увеличению поставок».

Следствие продолжает собирать доказательства от жителей новых регионов России о совершенных в отношении них преступлениях. Так, один из потерпевших, эвакуированных из Артёмовска, сообщил, что в мае 2023 года он использовался военнослужащим ВСУ в качестве «живого щита».

На территории ДНР в полной мере приступил к работе Донецкий филиал Судебно-экспертного центра СК России, где проводятся компьютерно-технические, бухгалтерские, строительно-технические и прочие виды сложнейших судебных экспертиз.

На совещании обсуждались вопросы разрешения обращений российских военнослужащих – участников СВО и членов их семей. Не остаются без внимания доводы, связанные с социально-бытовыми проблемами. По указанию главы ведомства организованы выездные личные приемы военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

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