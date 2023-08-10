Шестилетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна в Горловке

С многочисленными травмами девочку привезли в больницу. Фото: Архив Минздрав ДНР

Трагедия, которая едва не унесла жизнь маленького ребенка, произошла сегодня в Калининском районе Горловки. Шестилетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. В тот момент мама ребенка вышла по делам, а отчим - на балкон покурить.

- Сегодня шестилетний ребенок, опершись о москитную сетку, выпал из окна, получил серьезные травмы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Медработники оказывают всю необходимую помощь. Надеемся на благополучный исход, - сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он призвал горожан помнить о мерах безопасности и беречь самое дорогое - детей.

- Уважаемые горловчане! Мы с вами девять лет живем в состоянии постоянной опасности. И основное внимание, как правило, в силу обстоятельств, мы уделяем военной опасности, зачастую забывая о простых правилах бытовой безопасности, - отметил Приходько.

В пресс-службе МВД по ДНР рассказали подробности трагедии.

Неделю назад девочка вместе с мамой и отчимом, спасаясь от бесконечных обстрелов, переехали из поселка Зайцево в квартиру дедушки в Калининском районе города. Ребенок находился дома с отчимом, пока мама вышла по делам. Думая, что девочка смотрит мультфильмы, мужчина вышел на балкон покурить. В это время малышка прошла в спальную комнату, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала, и девочка выпала из окна. Соседи увидели на земле ребенка, поднялись в квартиру и сообщили о трагедии.

- У потерпевшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и подозрение на закрытый перелом тазобедренной кости. В настоящий момент ребенок находится на операции, - сообщили в МВД.

Правоохранители также призывали родителей не оставлять без присмотра малолетних детей в помещениях, в которых настежь открыты окна. А еще регулярно напоминать детям, что москитная сетка не является надежной опорой.

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