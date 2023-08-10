Жара в ДНР нынешним летом дает «зеленый свет» аллергии

Заросли амброзии просто огромны Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Август 2023 года войдет в историю не только обстрелами ВСУ по столице ДНР и крупным городам Республики. Природа распорядилась так, что у нас сложились очень благоприятные условия для цветения амброзии и других аллергенных растений. А дым от пожаров только усугубляет проблему.

Климат добавил впечатлений аллергикам

Нынешнее лето богато на дожди, которые сменяются жарой. Естественно, все сорняки, в том числе вызывающие поллинозы (аллергию), бурно росли и не менее активно теперь цветут.

Особенно пышно разрослась амброзия полыннолистная, которая заполнила своими зарослями буквально каждый клочок земли.

Эксперты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ДНР выяснили, что амброзия занимает почти 48 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Сколько ее растет в городе, учесть сложно, но невооруженным взглядом видно, что очень много.

Сейчас она активно цветет и многим донбассовцам приходится несладко. Из носа и глаз течет, голова болит, слизистые зудят, кашель, чихание…. И длится это будет до конца октября.

Амброзия растет даже в центре Донецка возле стадиона "Донбасс Арена" Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Одна из базовых рекомендаций медиков – чаще принимать душ и делать дома влажную уборку. Но как быть, если вода подается 1 раз в 2 дня и далеко не в каждом районе напора хватает до верхних этажей высотных домов?

В сложившихся обстоятельствах медики рекомендуют очень тщательно подходить к приему лекарственных препаратов. Нельзя пропустить ни одного приема! Если не помогают таблетки, после консультации с врачом можно подключать антиаллергические капли или спреи. В продаже они есть, хотя и не дешевы.

«Летние» вирусы также активны

Но не только всплеск аллергии, которая у многих протекает тяжелее обычного, стал приметой этого лета.

В Саратовской области, а также еще в ряде городов России выявлена энтеровирусная инфекция. Это весьма заразная болячка, передается от больного человека. Путь передачи – загрязненная вода, неправильно вымытые овощи и фрукты, грязные руки, взятые от больного вещи и т.д.

Энтеровирусная инфекция проявляется в виде высыпаний на теле и в ротовой полости (при этом есть симптомы ангины), расстройств пищеварения, предупреждает Роспотребнадзор. Наиболее тяжело протекает серозный вирусный менингит.

Заросли амброзии просто огромны Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В неформальных беседах донецкие врачи говорят, что сталкивались с похожими симптомами у наших пациентов.

Для того, чтобы избежать заражения ЭВИ, необходимо тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета (особенно общественного, здесь и влажные антибактериальные салфетки лишними не будут), перед едой.

Обязательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой.

- Пока стоит жаркая погода, а вода подается по графику, лучше не использовать нашу водопроводную воду для мытья овощей и фруктов. А пить и вообще следует только бутилированную воду промышленного производства. Или же кипятить воду 5-7 минут, - рассказали «Комсомолке» медики.

Также следует избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций, с сыпью, диареей и повышенной температурой.

Вопрос ребром

Можно ли победить амброзию?

Действительно ли заросли амброзии в городах и селах являются нерешаемой проблемой? Конечно, это не так.

Вот только косить амброзию так же полезно, как вычерпывать чайной ложкой море. Одно растение дает до 100 000 семян, которые могут сохраняться в почве в течение сорока лет. У нее корень может достигать 4 метров!

Амброзия потребляет в 2 раза больше воды, чем пшеница и в три раза больше, чем кукуруза (поэтому в этом году из-за дождей она так буйно в ДНР и разрослась). Она просто задушит другие травы.

Выход один – применять гербициды. Есть специальные почвенные разновидности, есть те, которые работают по взошедшему растению. Разработаны сотни средств по разной стоимости.

Однако власти химию не применяют, ссылаясь на те или иные нормативные документы. Им проще, чтобы люди страдали, чем рисковать применять химикаты в городе.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-терапевт высшей категории Светлана Романова:

В августе к своему здоровью нужно относится с особым вниманием

Жара, нервное перенапряжение из-за обстрелов и проблемы с водой стали настоящим вызовом.

На вопросы «Комсомолки» ответила врач-терапевт высшей категории Светлана Романова.

Опасный кофеин

- Как перенести сильную жару, если даже прохладный душ принять нельзя, когда воды нет?

- Прежде всего, не надо заниматься тяжелой физической работой и спортом. Обязательно не допускайте обезвоживания, только никакого кофе и крепкого чая днем! Охлажденная (не ледяная) столовая минеральная вода подойдет лучше всего.

Что касается проблем с водой – можно обтираться влажным полотенцем. Уж ведро воды для этого найдется у каждого.

- А почему нельзя пить ледяную воду?

- Спазм может случится. Особенно велик риск у пожилых людей с кардиологическими проблемами. Так горло может перехватить, что не вдохнуть не выдохнуть. Для пострадавшего это страшное переживание, лучше перестраховаться.

Да и молодежь сплошь и рядом летнюю простуду подхватывает.

- С чем связано настороженное отношение к чаю и кофе?

- Если напитки некрепкие, то пожалуйста. А так кофеин обладает мочегонным эффектом. Да, он не слишком велик и в обычных условиях им можно пренебречь. Но если на улице за 40 градусов, солнце в зените, вы обильно потеете, а освежиться заходите в кофейню – до легкого обморока дело дойти может.

Также не желательно налегать на «энергетические напитки», пусть они холодные и газированные – опять же из-за содержащегося в них кофеина.

Пиво вам не помощник

- Многие считают, нет ничего лучше жарким летним днем, как выпить бокал холодного пива. Врачи обычно против. Неужели действительно о пиве лучше забыть?

- Алкоголь в любой форме и жара – опасное сочетание. Вдвоем они погубили больше жизней, чем все морские катастрофы вместе взятые.

Особенно опасен алкоголь летом для пожилых людей. Так что, увы, о пиве лучше забыть.

- А выпить пива вечером в баре с кондиционером?

- Нагрузившись пивом, человек выходит из прохладного помещения на улицу, в душный летний вечер. Многие еще и курят при этом. Для сердца и сосудов это очень плохо.

- Вино тоже противопоказано?

- Если уж очень хочется, то выбирайте белое сухое и добавляйте негазированную минеральную воду. Главное – это умеренность.

Аллергия стала агрессивной

- Многие жалуются, что в этом году очень страдают аллергией на пыльцу. Слишком сильно амброзия цветет?

- Не только. Из-за проблем с вывозом мусора его нередко сжигают. В воздух, в добавок к пыльце, поднимается дым и частички пепла. Больные бронхиальной астмой, аллергики, все легочные пациенты очень страдают.

И, конечно, сильно сказывается стресс от ежедневных обстрелов. К обычным симптомам добавляются психосоматические и попробуй разберись, чем страдает твой пациент. В целом, аллергия в этом году стала более агрессивной.

- А можно как-то уменьшить тяжесть течения поллиноза немедикаментозными методами?

- По возможности, как можно больше дел на открытом воздухе делайте с утра. Особенно это касается любителей делать покупки на рынке: встаньте пораньше и приобретите все необходимое до 9.00. И очереди будут меньше, и жара не так мучить будет. Только не забудьте принять на ночь антигистаминное. Для аллергиков очень ценен дождь, который прибивает пыльцу, так что не упускайте возможность пройтись сразу после него.

Часто говорят, что по утрам аллергия сильнее. Конечно, если лекарство прямо перед выходом на улицу принять. Нужно запомнить: заботьтесь о хорошем утре с вечера, а о хорошем вечере утром. Грамотный прием лекарств поможет если не забыть об аллергии, то уменьшить тяжесть проявления симптомов.

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