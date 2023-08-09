Небольшой дождь и не такая жара: Синоптики рассказали, когда в ДНР станет прохладнее

В Донецке несколько дней держится аномально высокая температура воздуха Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По прогнозу синоптиков, 10 августа в Донецке и ДНР воздух прогреется до плюс 30 градусов, но уже вечером после кратковременного дождя станет прохладнее. Плюс 27 градусов будет на следующий день, ожидается дождь с грозой.

Уже несколько дней в ДНР держится аномальная жара – столбик термометра переваливает за плюс 30 градусов. Днем под прямыми солнечными лучами все плюс 36 градусов.

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В жару запрещено разводить открытый огонь в лесополосах и степях. Также нельзя там оставлять бутылки и осколки стекла, которые могут сработать как линза.

МЧС рекомендует избегать долгого нахождения на открытом солнце. В жару необходимо использовать головные уборы при перемещении по городу – кепки, шляпки, косынки, панамки.

Рекомендуется употреблять больше жидкости. Желательно, чтобы это было простая, не газированная прохладная, но не холодная вода.

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