В Донецке научные сотрудники ботсада нашли в сквере нераспространенного в регионе карантинного вредителя

В сквер выезжала комиссия. Фото: Донецкий ботсад

В Донецке при обследовании парков и скверов обнаружена популяция карантинного вредителя – дубового клопа - кружевницы. Об этом сегодня сообщил заведующий лабораторией проблем биоинвазий и защиты растений Донецкого ботанического сада, кандидат биологических наук, доцент Владимир Мартынов, участвовавший совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по ДНР в работе комиссии по обследованию зеленых насаждений столицы Республики на предмет наличия карантинных вредителей.

В сквер выезжала комиссия. Фото: Донецкий ботсад

МОЛОДЫЕ ДУБКИ МОГУТ ПОГИБНУТЬ

- Образцы клопов направлены для подтверждения в лабораторию. После получения результатов лабораторной экспертизы будут приняты соответствующие решения, - отметил Владимир Викторович.

Этот вредитель способен не только сильно ослаблять деревья, но и вызывать их гибель. В случае высокой численности личинок клопа уже в начале лета могут появиться первые признаки пожелтения листьев. Из-за сильных повреждений листья с середины лета начинают буреть и опадать. Листопад у деревьев начинается на один-полтора месяца раньше срока.

В сквер выезжала комиссия. Фото: Донецкий ботсад

ЧТО ДЕЛАТЬ

Ученые лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений Донецкого ботанического сада занимаются изучением опасных вредителей, которые повреждают зеленые насаждения в Донбассе, влияют на урожай.

В сквер выезжала комиссия. Фото: Донецкий ботсад

- Например, мраморный клоп уже нанес колоссальный урон сельскому хозяйству в Краснодарском крае и начал проявлять себя в Ростовской области, скоро ожидается его появление и на нашей территории. Для огородных культур таких опасных вредителей у нас еще не было, - сообщили «КП» специалисты ботсада.

В Донецком регионе распространилась ясеневая огневка и дынная муха, пионовый пилильщик и другие. Сотрудники лаборатории также изучают болезни растений, которые вызывают, в частности ореховые галловые клещи, повреждающие листья и плоды грецкого ореха. Они дают рекомендации, как избежать черной пятнистости розы, серой гнили лилий и дырчатой пятнистости косточковых плодовых деревьев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кормить или не кормить бездомных собак: мнения донецкого ученого и зоозащитницы

В ДНР растет количество бездомных собак (подробнее)