Жители охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах: Как Донецк переживает небывалую жару

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Несколько дней в Донецке и Республике держится аномальная жара – столбик термометра переваливает за плюс 30 градусов. Днем под прямыми солнечными лучами все плюс 36 градусов.

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В жару запрещено разводить открытый огонь в лесополосах и степях. Также нельзя там оставлять бутылки и осколки стекла, которые могут сработать как линза.

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По прогнозу синоптиков, 10 и 11 августа в Донецке и ДНР ожидаются дожди. В четверг небольшой кратковременный дождь, а в пятницу - дождь посильнее. Но, несмотря на это, жара заметно не отступит. Прохладнее станет 12 августа (плюс 24 градуса). Но уже с воскресенья и последующие два дня ожидается рост температуры на несколько градусов.

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане охлаждаются прохладными напитками и купанием в водоемах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Во время зноя спасатели рекомендуют по возможности ограничить время нахождения на улице. Если это невозможно, избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени. Для защиты от жары советуют носить светлый головной убор или ходить с зонтиком.

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