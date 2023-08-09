«Можно достичь поражения через двухсантиметровое отверстие в стене»: Как выглядит боевая работа снайперской пары в зоне СВО

Снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и готовятся к стрельбе. Фото: скриншот с видео Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало кадры боевой работы снайперов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации. Снайперские пары Ивановских десантников каждый день уничтожают украинских националистов, которые пытаются малыми группами атаковать позиции российских военнослужащих к северу от Артемовска.

Главное – непредсказуемость

- В идеале можно достичь поражения через двухсантиметровое отверстие в стене. Позиции нужно выбирать там, где противник меньше всего будет тебя ожидать. То есть самые высокие здания – это приоритетные здания для противника и там снайпер никогда не будет устанавливать свою позицию. Он ударит оттуда, откуда противник не ждет, - отмечает снайпер отдельного разведывательного батальона (позывной «Белый»).

Стрельба в паре

Снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и готовятся к стрельбе. После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, таких как направление ветра, дистанция до цели и другие, корректировщик указывает цель, а снайпер открывает огонь на поражение. Противник уничтожается первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров. Далее, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

Отметим, что снайпера разведывательного подразделения Ивановских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции, на счету которых несколько десятков уничтоженных украинских националистов.

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