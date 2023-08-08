Плавают рядом с отдыхающими и выходят на берег за лакомством: На водоемах Донецка становится все больше лебедей

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

Белые лебеди облюбовали многие водоемы Республики. А в Пролетарском районе Донецка возле одного из дачных кооперативов лебеди подружились с людьми.

Пара белоснежных красавцев, как рассказывают местные жители, прилетела несколько месяцев назад. А спустя время у них появились птенцы. Сейчас эта дружная семья регулярно приплывает к берегу, чтобы пообщаться с людьми и полакомиться. И даже плавают вместе с отдыхающими. Люди говорят, что появление крылатых – предвестие мирной жизни.

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

- Каждый вечер ходим покормить лебедей, берем с собой крупы, нарезанные овощи. Раньше они к своим птенцам вообще не подпускали, старались держаться чуть подальше от берега. А сейчас все вместе приплывают за лакомством, выходят к людям, а иногда и поплавать рядышком любят, - говорит дончанка Ирина. – Теперь, чтобы полюбоваться этими красавцами сюда приходит все больше людей.

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

В Пролетарском районе Донецка на пруду поселилась семья белых лебедей с птенцами Фото: Елена Лебедева

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