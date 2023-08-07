Горняки шахты «Комсомолец Донбасса» успешно выполняют план по добыче угля

Начальник участка Антон Гребенюк (в центре) – потомственный горняк. Фото: МинУЭ ДНР

На шахте «Комсомолец Донбасса» на-гора выдается уголь, необходимый теплоэлектростанциям ДНР. В одной из шести лав успешно выполняют план горняки участка №2. Шахтеры трудятся за себя и товарищей, которые во время мобилизации ушли освобождать родную землю.

В преддверии Дня шахтера, которое будет отмечаться 27 августа, Министерство угля и энергетики ДНР запустило онлайн марафон «Герои подземных горизонтов», рассказывающий о передовиках предприятий угледобывающей отрасли.

Шахта «Комсомолец Донбасса» - одна из крупнейших в ДНР. Фото: МинУЭ ДНР

2-я восточная лава. Здесь на глубине 628 метров трудятся шахтеры участка №2. По словам начальника участка Антона Гребенюка, сейчас на участке работает 85 человек. Кто-то уехал, многие пошли воевать, чтобы после победы вернуться на родную шахту.

- Несмотря на трудности, с которыми сегодня сталкиваемся, а это в том числе и необходимое техническое перевооружение участка, мы любим свое предприятие, свой край. Сейчас здесь ведется наша прямая работа - добыча угля. Месячный план участка №2 – 28 тыс. тонн угля. Это наше задание, которое обязательно будет выполнено, - рассказал Антон Гребенюк.

Шахтеры трудятся за себя и товарищей, которые во время мобилизации ушли освобождать родную землю. Фото: МинУЭ ДНР

Говоря о приближающемся профессиональном празднике, начальник участка пожелал горнякам, чтобы шахтерский труд вновь стал таким же почетным, каким был ранее, а слава шахтерского Донбасса гремела по всей стране.

К слову, Антон Гребенюк – представитель одной из шахтерских династий – его родители работали здесь же на «Комсомольце Донбасса», а бабушка принимала участие в восстановлении шахты «Иловайская» в непростые послевоенные годы

Шахтеры трудятся за себя и товарищей, которые во время мобилизации ушли освобождать родную землю. Фото: МинУЭ ДНР

Напомним, 30 июня врио Главы ДНР Денис Пушилин принял участие в запуске новой лавы на шахте «Комсомолец Донбасса». Промышленные запасы 5-й западной лавы оцениваются в 980 тысяч тонн угля, среднесуточная нагрузка на забой составит до 1 200 тонн угля. Лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев, работы будут вестись на глубине 879–947 метров. Это шестая действующая лава шахты.

Глава региона отметил, что в отрасли существует нехватка кадров, вызванная, в том числе мобилизацией.

- Необходимо отстоять интересы и рубежи нашей земли, нашего региона, но при этом необходимо выстраивать работу на будущее. Необходимо понимать, как мы будем жить через три года, через пять, через 10. Как будет выстраиваться энергетическая безопасность нашего региона, – подчеркнул Денис Пушилин.

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