Российские десантники поражают из огнеметов ДОТы с украинскими боевиками в районе Клещеевки под Артемовском

Огнеметчики точными выстрелами поражают врага, который находится в укрытиях. Фото: Скиншот видео МО РФ

Подразделения 83-й бригады Воздушно-десантных войск из Уссурийска ежедневно сдерживают натиск украинских боевиков на южном фланге Артемовского направления в районе Клещеевки.

Минобороны России публикует кадры боевой работы огнеметного подразделения десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Противник не прекращает попыток взять населенный пункт, но сталкивается с огнемётными отделениями десантников из Уссурийска. Десантники-огнемётчики под прикрытием группы охраны и пулеметного расчета точным огнем из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" с термобарическими зарядами поражают окопы и долговременные огневые точки (ДОТы), где прячутся украинские националисты.

Командир огнеметного отделения с позывным «Смерч» с первых дней принимает участие в СВО. Фото: Скиншот видео МО РФ

- Занимаем оборону в Клещеевке. Уничтожаем врага огневым поражением с помошью РПО. Победа будет за нами, - говорит командир огнеметного отделения с позывным «Смерч».

Боец с первых дней принимает участие в специальной военной операции. Подписать контракт с Министерством обороны ему посоветовал дядя, который тоже служил в ВДВ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы, пожар и разлетающиеся вольфрамовые шарики: удар ВСУ поздно вечером 5 августа по центру Донецка был внезапным

Кассетные боеприпасы ВСУ сожгли первый корпус Донецкого университета экономики и торговли и повредили дома (подробнее)