Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2023 12:08

Поздравительное письмо от Путина вручили 95-летнему ветерану труда из Снежного

Персональное поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина вручил ветерану мэр Снежного Сергей Ермаков
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Письмо от Путина вручил ветерану Леониду Пасечнику мэр города Сергей Ермаков (второй справа) Фото: ДРО «ЕР»

Письмо от Путина вручил ветерану Леониду Пасечнику мэр города Сергей Ермаков (второй справа) Фото: ДРО «ЕР»

Глава администрации Снежного Сергей Ермаков сегодня вручил персональное поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина ветерану труда Леониду Пасечнику, который празднует 95-летие.

- Живите долго, не болейте и не подпускайте к себе уныние и грусть. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, - пожелал юбиляру Сергей Ермаков.

Леонид Иванович Пасечник инвалид детства. Несмотря на трудности, за свою жизнь многого добился. 37 лет проработал машинистом подъема на шахте №10 «Снежнянская». Кавалер ордена «Трудового Красного Знамени». Баянист и чемпион Снежного по шахматам.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин, посетив Снежное 21 июля, на следующий день сменил главу местной администрации. Руководитель региона после общения с жителями отметил, что администрация работает неудовлетворительно в вопросах решения жилищно-коммунальных проблем граждан.

Вместо Александра Скворцова мэром стал Сергей Ермаков, который до этого руководил городом Кировское.

Сергей Ермаков с 2015 года в администрации главы ДНР занимал должности в управлении делами администрации, а также в Совете министров ДНР, работал в сферах жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики. С апреля 2017 года стал главой администрации города Кировское.

Кстати, вчера, 6 августа Снежное посетил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев - по поручению врио Главы Республики. Он осмотрел жилые дома на улицах 250 лет Донбасса, Донская и Феоктистова. Пообщался с жителями. Убедился лично – кровли и, как следствие, квартиры на верхних этажах, в аварийном состоянии.

- Поручил профильным специалистам оперативно провести детальное обследование. До холодов отремонтируем самые критические объекты. И в программе восстановления города на следующий год сдвигаем акцент на ремонт кровель, - отметил премьер министр.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Ясиноватой вручил благодарность водителю рейсового автобуса, который сумел вывезти людей из-под обстрела ВСУ

Водитель рейсового автобуса «Ясиноватая-Макеевка», попавшего под обстрел ВСУ, вывез людей в безопасное место, никто из пассажиров не пострадал (подробнее)

Украинский кризис: Новости