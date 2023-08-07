Поздравительное письмо от Путина вручили 95-летнему ветерану труда из Снежного

Письмо от Путина вручил ветерану Леониду Пасечнику мэр города Сергей Ермаков (второй справа) Фото: ДРО «ЕР»

Глава администрации Снежного Сергей Ермаков сегодня вручил персональное поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина ветерану труда Леониду Пасечнику, который празднует 95-летие.

- Живите долго, не болейте и не подпускайте к себе уныние и грусть. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, - пожелал юбиляру Сергей Ермаков.

Леонид Иванович Пасечник инвалид детства. Несмотря на трудности, за свою жизнь многого добился. 37 лет проработал машинистом подъема на шахте №10 «Снежнянская». Кавалер ордена «Трудового Красного Знамени». Баянист и чемпион Снежного по шахматам.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин, посетив Снежное 21 июля, на следующий день сменил главу местной администрации. Руководитель региона после общения с жителями отметил, что администрация работает неудовлетворительно в вопросах решения жилищно-коммунальных проблем граждан.

Вместо Александра Скворцова мэром стал Сергей Ермаков, который до этого руководил городом Кировское.

Сергей Ермаков с 2015 года в администрации главы ДНР занимал должности в управлении делами администрации, а также в Совете министров ДНР, работал в сферах жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики. С апреля 2017 года стал главой администрации города Кировское.

Кстати, вчера, 6 августа Снежное посетил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев - по поручению врио Главы Республики. Он осмотрел жилые дома на улицах 250 лет Донбасса, Донская и Феоктистова. Пообщался с жителями. Убедился лично – кровли и, как следствие, квартиры на верхних этажах, в аварийном состоянии.

- Поручил профильным специалистам оперативно провести детальное обследование. До холодов отремонтируем самые критические объекты. И в программе восстановления города на следующий год сдвигаем акцент на ремонт кровель, - отметил премьер министр.

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