Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский курорт, так уж пошло со времен СССР, собирает под ласковыми лучами азовского солнца людей с разных уголков. Сегодня здесь, как и во времена Советского Союза, можно услышать, так полюбившиеся местным жителям, говоры русского языка: вологодский, рязанский, псковский, московский, якутский.

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

Городской пляж Мариуполя пришелся по вкусу и нашим дорогим строителям: каменщик из Перми привез свою семью на лето отдохнуть, геодезисты из Самарской области взяли выходной всей группой и отдыхают на море, представителей всех азиатских республик когда-то Советской страны можно заметить в прибрежной зоне отдыха на Песчанке, на городском пляже и на левом берегу. Строителям, занятым на объектах Приморского бульвара (Нахимовское училище, городской сад) можно с пользой для здоровья использовать перерыв и выходные дни – до моря рукой подать.

Сейчас посетители пляжей города отмечают непривычную чистоту морской воды. Галина Басько - уроженка Мариуполя - не такая уж заядлая пляжница, но хотя бы пару раз в месяц посещает морское побережье родного города.

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

- С освобождением Мариуполя, завершилось и освобождение Азовского моря от главного загрязнителя – комбината Азовсталь. Я помню наше море в 80-ые годы, когда я была совсем юной комсомолкой, даже тогда вода не была такой чистой, а ведь в СССР за экологией курортов всегда следили, - говорит Галина.

И действительно, вода мариупольского побережья стала чище, чем в любой период последних лет.

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

- Я второй сезон (в прошлом году был первый) как захожу в воду в черте города, а теперь купаю еще и своего маленького Алешку. Я очень брезговала раньше купаться здесь, было грязно... Теперь вот с воды рассказываю вам, какое чистое для меня видится наше море, вы и сами в курсе, фотографируете – пусть и те, кто думают иначе, посмотрят и увидят морько таким, каким оно стало, каким должно быть, – говорит жительница Мариуполя Александра Алексина.

Пляжный сезон в Мариуполе в самом разгаре Фото: Александр ИВАНОВ

Для бывалых посетителей городского пляжа преклонного возраста и тех молодых людей, которые знают историю родных мест, важно возрождение статуса и популярности любимого курорта, на том уровне, на каком он был 40-50 лет назад. Ведь выражение «яблоку негде упасть» применительно именно к тем, уже далёким, пляжным сезонам советского Жданова-Мариуполя. Сейчас тысячи строителей трудятся, в том числе, и за восстановление звания города-курорта, но уже России. Можно быть уверенным, в ближайшие пару-тройку лет в Мариуполь снова пойдут поезда из Мурманска, Архангельска, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы… А семьи зимой будут мечтать о проведении отпуска на море в городе, вернувшемся в Родную Гавань… и знаменитом мариупольском пломбире!

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