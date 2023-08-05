Как Югра помогает Макеевке

Губернатора Югры Наталья Комарова.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра наращивает темпы по восстановлению Макеевки. Регион-шеф приводит в порядок инфраструктуру города, поддерживает учебные учреждения, одним словом, делает все, чтобы как можно скорее вывести населенный пункт к общероссийским показателям.

Все восстановительные процессы в Макеевке на личном контроле у губернатора Югры Натальи Комаровой. Руководитель региона вновь прибыла с рабочим визитом в подшефный город, чтобы лично оценить проделанный фронт работ.

- По всем позициям идем в соответствии с планом, но есть вопросы, связанные с внешним влиянием и разрушением того, что уже было восстановлено и построено, - говорит Комарова. - Поэтому необходимо разработать и принять стратегическое решение, обеспечивающее безопасность жителей и сохранность уже восстановленной инфраструктуры.

В этом году Югра внесла в свой план по восстановлению Макеевки 248 объектов. Это, к слову, в три раза больше, чем в прошлом году.

- В графике работ стоит ремонт пяти детских садов, двух школ, 205 многоквартирных домов, более 13 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Регион-шеф продолжит оснащать компьютерной техникой школы и вместе с администрацией города разработает мастер-план развития Макеевки, - отметил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Также, что немаловажно для макеевчан, в городе активными темпами идет ремонт дорог. В этом году Югра передаст подшефному городу 18 единиц дорожно-коммунальной техники, а при федеральной поддержке и с опережением графика идут работы по установке 1907 светильников уличного освещения. 856 фонарей уже установили.

Сейчас активными темпами идет восстановление пострадавшего в ходе украинского обстрела городского Дворца детского и юношеского творчества. Здание благодаря помощи Югры будет с новым остеклением.

В Макеевке на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой и главы администрации города Владислава Ключарова обсуждался план мероприятий по взаимодействию.

- В связи с недавними значительными разрушениями на объектах социальной сферы и в жилых домах в результате обстрелов со стороны ВСУ необходимо внести существенные корректировки. Макеевка благодарна Югре за помощь и поддержку нашего города в такое непростое для нас время, - подчеркнул мэр Макеевки.