Возрождение культуры

Директор Дворца культуры имени В. Г. Кирсановой Алексей Аришин.

В Донецкую Народную Республику по инициативе Министерства культуры России доставили 13 комплектов звукового оборудования культурно-досуговым учреждениям. Оборудование было закуплено и доставлено «Росконцертом».

Дворцы культуры и клубы получили беспроводные радиосистемы с ручными микрофонами, 16-каналовые микшеры, акустические системы, стойки для сабвуферов и микрофонов - все это необходимо для проведения занятий и праздничных мероприятий на высоком уровне.

Оборудование распределили между 13 учреждениями культуры Енакиево, Тореза, села Пелагеевки, Харцызска, Шахтерска, Ждановки, Кировского, Макеевки, Новоазовска, Мангуша, Снежного, Тельманово и Староигнатьевки.

Исполняющий обязанности министра культуры республики Михаил Желтяков.

- Сегодня на территории республики осуществляют свою деятельность 263 дворца культуры и клуба культуры, в которых работают около 3700 человек. В хорошие времена наши учреждения клубного типа проводили около 12 тысяч мероприятий. За последние годы износилась материально-техническая база, в том числе и звуковая аппаратура. Поэтому помощь актуальна, - говорит исполняющий обязанности министра культуры республики Михаил Желтяков.

- Техника необходимая, потому что впереди праздники - День города Макеевки, День шахтера, впереди - День освобождения Донбасса, - говорит директор Дворца культуры имени В. Г. Кирсановой Алексей Аришин. - Аппаратура звуковая, это даст нам возможность работать на площадях и в помещениях. Это то, что нужно! Благодарим Министерство культуры Российской Федерации и «Росконцерт» за то, что помогли.