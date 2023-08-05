Дороги ремонтируют, план перевыполняют: Какие трассы сейчас приводят в порядок в ДНР

Фото: Минтранс ДНР

В республике при содействии Правительства РФ и регионов-шефов продолжается активное восстановление дорог. Часто - в более сжатые сроки, чем установлено планом.

Фактически завершены ремонтные работы на 65-километровом участке, который через Кременевку идет от дороги Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь на Мангуш и далее на крымскую трассу М14 Ростов - Мариуполь - Мелитополь - Джанкой. Это позволяет автомобилистам объезжать Мариуполь.

Продолжаются работы в Новоазовском районе по расширению федеральной трассы М14. Чтобы на время ремонта разгрузить транспортный поток, специалисты из Московской области построили объездную дорогу на отрезке Новоазовск - пункт пропуска «Весело-Вознесенка».

Трасса Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь уже сегодня заметно преобразилась. Там, где завершена укладка асфальтобетонного покрытия, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, остановочные павильоны.

РАБОТА КИПИТ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

В Мариуполе до конца года восстановят 70 километров основных дорог. Уже в конце августа - начале сентября ожидается ввод важных для города и транзита мостов через реки Кальмиус и Кальчик. Последний ранее соединял многие жилмассивы Жовтневого и Ильичевского районов.

Тем временем в Ильичевском районе строители из Санкт-Петербурга ремонтируют трамвайные линии и остановочные павильоны, а также реконструируют трамвайное депо Мариуполя. Сюда завезут новое оборудование для обслуживания и ремонта трамваев.

К концу года власти Мариуполя намерены при содействии города-побратима запустить еще один трамвайный маршрут. Он будет пролегать через Ильичевский район и станет особенно востребован по мере возобновления работы крупных промышленных предприятий.

Владимир поможет Докучаевску в этом году восстановить до 80 тысяч квадратных метров дорог. Уже выполнили около 40% от запланированного. Идет ремонт по улицам Донецкой, Маяковского и в Речном переулке. Чтобы ускорить работы и поддержать местных специалистов, привлекли донецких дорожников.

В Торезе, Макеевке и Дебальцеве дорожники уже перевыполнили план на год. Работают специалисты из Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

Достаточно высокие темпы ремонта показывают регионы, взявшие шефство над Енакиевом, Кировским, Донецком, Мариуполем, Харцызском, Волновахским и Старобешевским районами. Процент выполненных работ составляет от 50 до 100% плана. Ремонтируют дороги в Ясиноватой и Снежном. Всего в 2023 году регионы-шефы планируют восстановить более 200 километров дорог.

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

5 августа в республике будут праздновать День железнодорожника. Для железных дорог открываются новые возможности для возрождения. Это жизненно важно для таких городов, как Иловайск, Волноваха, Ясиноватая и Дебальцево.

На днях министр транспорта ДНР Владимир Тужилин обсудил с гендиректором предприятия «Железные дороги Новороссии» Андреем Казаковым вопросы развития пассажирских пригородных перевозок и восстановления инфраструктуры. В 2023 году будут проведены проектно-изыскательские и строительные работы, которые помогут значительно улучшить качество услуг железной дороги для жителей республики.