Волонтеры готовы прийти на помощь: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 5 августа 2023 года

Перед пунктом пропуска в Новоазовском районе порядка семи большегрузных авто. Фото: Минтранс ДНР

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма на 27 июля 2023 года: на подъезде к «Весело-Вознесенке»

В Министерстве транспорта Республики сообщили, что перед пунктом пропуска порядка семи большегрузных автомобилей.

- Легковые автомобили проходят без задержек. Автомобильный пункт пропуска работает в штатном режиме, - прокомментировали в Минтрансе ДНР.

Помогут волонтеры и спасатели

На пути следования в сторону Крыма и обратно работают волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они оказывают помощь водителям и пассажирам.

- Молодогвардейцы совместно с волонтерами штаба «Мы вместе» и активистами запорожского и херсонского отделений «Юг Молодой» выдают воду, а также помогают пассажирам с маленькими детьми, для которых привезли вещи первой необходимости, - рассказала руководитель Запорожского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Клименко.

Также МЧС РФ развернуло пункты оказания помощи. Здесь дежурят медики и спасатели, работает полевая кухня, а также установлены модульные палатки для отдыха.

- Крайне важно, чтобы люди, вынужденные провести в дороге больше ожидаемого времени, не испытывали дискомфорта и знали, что им окажут всестороннюю помощь и поддержку. В развернутом пункте водители и пассажиры смогут получить все необходимое (воду, питание, медицинскую помощь) и отдохнуть в дороге, - сказал министр МЧС России Александр Куренков.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что в местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из разных городов.

- Помимо воды, чая, детского питания, наши активисты консультируют водителей по разным вопросам: где можно получить помощь, где организованы стоянки, по какой дороге лучше проехать, - подчеркнул Андрей Турчак.

Службы работают в режиме 24/7

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев (на его контроле ситуация на дорогах ДНР в сторону Крыма) заверил, что на случай возникновения внештатных ситуаций всеми службами отработаны алгоритмы действий.

При планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.

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