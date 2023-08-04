Два «КамАЗа» и сбор за ВДВ: Как страна помогает бойцам на СВО

В Евпатории волонтеры показали, как помогают фронту.

Ко дню ВДВ

2 августа многие бойцы-десантники встретили на боевом посту - обязательно поздравили друзей с профессиональным праздником. Но времени для глобальных посиделок просто нет - служба не ждет. Лучший подарок к празднику всем, кто за ВДВ, решили приготовить активисты Народного фронта.

Сбор средств ко 2 августа, когда и отмечается День Воздушно-десантных войск, был открыт заранее, поучаствовать в нем решили многие россияне. Сбор запустили совместно с внуком легендарного генерала, основателя войск Василием Маргеловым.

На собранные деньги были закуплены беспилотники, антидроновые ружья, средства связи, телевизионные прицелы. Все это было вручено десантникам в их профессиональный праздник.

«Десантники смело идут на штурм, метр за метром отбивают у неонацистов нашу землю, прикрывают собой мирных жителей на Днепре в Херсонской области, Артемовске и других самых горячих точках линии боевого соприкосновения», - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Важные вещи для бойцов

Недавно партию гуманитарного груза доставили для бойцов Васильевского направления активисты «Единой России». В посылках - обезболивающие препараты, антибиотики, бинты. А еще - пятиточечники и компактные носилки, которые волонтеры сшили сами.

- Мы эту заявку собирали со всей России, все сделали свой вклад, своими руками изготавливали. Вся страна поддерживает наших бойцов, победа неизбежна, - говорит координатор общественного движения «Золотые руки ангела» в Мелитополе Денис Левченко.

Помощь летит и из Крыма: местные власти помогают землякам, сражающимся на передовой.

- Отправили нашим ребятам на передовую два «КамАЗа», автомобильные шины, тепловизионные монокуляры. Помогаем фронту, приближаем победу! - недавно поделился глава республики Сергей Аксенов.

Помощь и святое слово

Священнослужитель из Никольского прихода в Татарстане отправляется на фронт сам, с гуманитарной миссией. Говорит: по канонам мне брать оружие нельзя, но мое оружие - духовная поддержка и святое слово - всегда с нашими бойцами.

В прицепах, которые приобрели священники за свой счет, - медикаменты, продукты, технические средства, приобретенные на 800 тысяч рублей, собранных прихожанами. Среди адресатов - подразделение разведки «Север», полки татарстанских мобилизованных, именной батальон «Алга», артиллерия, медроты и госпиталь. В гуманитарной колонне - действующие бойцы и иконы, груз и машины окроплены святой водой.

«Мы, конечно же, и там общаемся с бойцами, они причащаются, исповедуются. Это важно для каждого из них», - говорит священник прихода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Евпатории волонтеры показали, как помогают фронту. Выставка с примерами такой поддержки прошла в городе 29 июля. Волонтеры Евпатории развернули перед посетителями выставки всю палитру своих добрых дел. Здесь можно было увидеть настоящее снаряжение участников СВО, научиться разбирать и собирать автомат, плести маскировочные сетки, пощупать настоящие гранаты, ознакомиться с эффективными способами остановки сильного кровотечения... Желающие могли выразить свои чувства, написав письмо воинам на передовую.

Посетители выставки могли оценить вкус домашней продукции, которую производят евпаторийские домохозяйки, а затем отправляют бойцам на фронт.

«Мы хотели предоставить жителям города информацию о различной волонтерской деятельности, чтобы они смогли попробовать поучаствовать в ней, увидеть, что эта работа не имеет возрастных ограничений, а также получить контактные данные из первых рук», - объяснила организатор выставки, волонтер Юлия Горюнова.