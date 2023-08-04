Почаще бы приезжали артисты!

Владимир Машков у ветеранов СВО в госпитале имени П. В. Мандрыка. Фото: Фонд «Защитники Отечества»

- Вы знаете, бойцы и есть наша Россия. Они и есть тот народ, который никогда никто не сломит, никогда не победит. Благодаря им наша Россия всегда держалась и держаться будет, - заявил недавно лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов на встрече с участниками СВО.

Рок-музыкант вместе со своим коллективом и певицей Анастасией Спиридоновой присоединились к акции «Лучшим воинам Мира», в рамках которой известные люди навещают военных. Они встретились с российскими солдатами, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

Военнослужащие были удивлены неожиданным визитом и не скрывали радости. Они с удовольствием пообщались с Кипеловым и компанией, а перед этим послушали концерт гостей, где подпевали любимым песням, в частности хиту «Я свободен». Конечно, не обошлось без фото на память и автографов.

Участники рок-группы «Кипелов» тоже побывали у раненых и присоединились к акции «Лучшим воинам Мира». Фото: Миша Неделяев

Поддержка от знаменитостей важна для бойцов, и они этого не скрывают. Им приятно, что даже в зоне спецоперации их навещают любимые исполнители. Такие, например, как Юлия Чичерина, недавно выступившая для защитников Родины вместе с фронтовым коллективом ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

- Спела любимые, горячо любимые, долгожданные песни! Личному составу понравилось. Почаще бы приезжали такие заслуженные и народные артисты, как Юлия, - поделился военнослужащий с позывным «Шеф».

А в конце июня, уже не в первый раз, в самарском военном госпитале побывал любимый многими актер Федор Добронравов. С самого начала СВО он поддерживает бойцов и говорит в их адрес немало добрых слов.

- Огромная благодарность вам и преклонение тому, что вы делаете. Вы на том фронте, я на своем здесь. Мне седьмой десяток, поэтому на ваш меня, наверное, уже не пустят, - обратился Федор к восстанавливающимся военнослужащим.

Добрые эмоции, вопросы и ответы, фото и автографы, слова поддержки и ободрения, выступление с песнями - встреча прошла с огромным успехом. Артист также использовал возможность поделиться своим опытом военной службы в Воздушно-десантных войсках.

Всегда только за своих земляков выступает и народный артист России Владимир Машков. Он навестил ветеранов СВО в госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве и прибыл туда вместе с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и молодыми артистами Театра Олега Табакова, исполнившими всеми любимые песни о любви к Родине, патриотизме, мужестве и героизме.

- Я хочу вам сказать спасибо за ваш ратный труд. Вы прошли невероятные испытания, которые выпали только нашим отцам. Вы первые почувствовали боль нашей земли и первые отозвались на эту боль. Поэтому вы те, кто кровно связан с нашей родной землей, - обратился к солдатам Машков.

Встречаются с военнослужащими не только деятели культуры, но и спортсмены. Гроссмейстер Сергей Карякин приехал в зону СВО, отказавшись играть на Кубке мира по шахматам без российского флага. Он предпочел такому турниру партию с теми, кто сражается под триколором РФ.

- Играть под флагом FIDE (Международная шахматная федерация) как минимум странно, а как максимум - унизительно, - поделился заслуженный мастер спорта России.

Карякин сыграл несколько партий с бойцами и поинтересовался их бытом и жизнью вдали от дома.