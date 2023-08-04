Служебные собаки МЧС ДНР будут тренироваться на спасательной станции «Донецкое море»

«Мохнатые бойцы» наберут форму. Фото: МЧС России

Специально подготовленные служебные собаки наравне с обычными сотрудниками МЧС со всей ответственностью несут свою службу в системе спасательного ведомства. Они – незаменимые помощники и верные боевые товарищи. Кинолог и его питомец – единый отлаженный тандем, ведь от их взаимопонимания зависит эффективность работы.

«Мохнатые бойцы» наберут форму. Фото: МЧС России

САМЫЕ ПРЕДАННЫЕ СПАСАТЕЛИ

«Мохнатые бойцы» наберут форму. Фото: МЧС России

Недавно в столице ДНР на спасательной станции «Донецкое море» открылась новая площадка для занятий ППЛ – проверки послушания и ловкости собак. Данная дисциплина – основополагающая в воспитании животных. Здесь все оборудование создано по правилам сертификационных испытаний поисково-спасательных расчетов МЧС России. Лестница, подвижный бум, тоннель и наклонная стенка – на каждом этапе проверяется выносливость «мохнатых бойцов».

«Мохнатые бойцы» наберут форму. Фото: МЧС России

«МОХНАТЫЕ БОЙЦЫ» В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

На этой площадке будут заниматься «четверолапые спасатели» как отряда пиротехнических работ, так и аварийно-спасательного отряда – всего 14 собак: 12 бельгийских овчарок Малинуа, немецкая овчарка, а также лабрадор-ретривер.

- Регулярные упражнения на контактно-прыжковых снарядах позволят держать питомцев в лучшей форме и постоянно улучшать их рабочие качества, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС ДНР.

Стоит отметить, что на данный момент четыре кинологических расчета из ДНР совершенствуют свою профподготовку в Ногинском спасательном центре. Эксперты высоко оценили навыки работы со служебными собаками в условиях нестабильной обстановки в регионе.

«Мохнатые бойцы» наберут форму. Фото: МЧС России

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР помнят каждого ребенка, убитого киевским режимом

В День скорби проходят акции, посвященные погибшим детям (подробнее)