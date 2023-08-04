Донецкий самородок Гинайда Хаведжиев: Художник пишет картины, украшая их камнями, стеклом и даже углем

Художник Гинайда Хаведжиев создает очередной шедевр Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Как бы ни складывалась судьба человека, но если талант дан свыше – он обязательно проявится. Так случилось и с нашим земляком Гинайдой Хаведжиевым, строителем по профессии, но ставшим великолепным художником своего времени.

В 1937 году, в маленьком поселке Кучук – Ламбат Алуштинского района Крыма, в обычной простой семье, родился Хаведжиев Гинайда Османович. Его отец, Осман Гафарович трудился шофером в туристическом агентстве Крыма, а мама, Осколкова Евдокия Степановна, работала в ателье закройщицей.

Аромат Востока Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В связи со сложной политической обстановкой, Осман Гафарович был призван в вооруженные силы СССР, и был направлен на советско-финскую войну. Семья осталась втроем, мама, Гинайда и Борис - его младший брат. До свидания с отцом оставалось долгих 6 лет.

После начала Великой Отечественной войны семья, находясь в оккупации, проживала в Крыму, в своем родном поселке. В 1945 году, семья переехала на родину Евдокии Степановны, в г. Сталино, нынешний Донецк, где и остались проживать.

Изучал живопись со школьной скамьи

За Русь

Еще во время учебы в школе , мальчик стал интересоваться живописью, читал много исторической литературы. Родители всячески поощряли его интерес, старались изыскивать журналы, газеты, книги, которые вовлекали сына в мир прекрасного.

А с 1956 по 1959 годы Гинайда проходил службу в поселке Вапнярка Одесской области в подразделении обслуживания военного аэродрома. Когда был демобилизован из армии, то прибыв домой, привез с собой точный макет военного самолета. Родители сначала испугались, видя точность военной техники, но потом поняли, что устремления сына серьезны.

Потом парень учился в Донецком строительном техникуме, на факультете ПГС (промышленное гражданское строительство), где и познакомился с избранницей всей своей жизни Бочкаревой Татьяной Александровной. После окончания техникума работал на заводе «Стройдеталь» на должности мастера, затем был приглашен в проектный институт «Теплоэнергопроект», где вскоре возглавил должность начальника отдела «Технадзора». Все это время, Гинайда не прекращал изучение живописи, религий мира и пробовал повторять работы великих мастеров. Вскоре, поняв, что он сам способен произвести достойную работу, стал экспериментировать с собственными произведениями.

Золтой Петушок. Фигура Петушка вращается вокруг своей оси на 360°

В 1963 году, Гинайда женился на своей избраннице, которая впоследствии стала музой всей его жизни. Супруга, видя устремления своей половины, всячески способствовала его творческому развитию. Пара уже разменяла седьмой десяток супружеской жизни.

Гинайда делал сначала небольшие работы, плавно переходя к серьезным темам развития православной Руси, и к православной христианской вере. Такие творческие устремления выразились в создании триптиха «Святослав - князь Владимир креститель Руси - князь Ярослав Мудрый». Но полностью заниматься только творчеством не стал, - как никак необходимо кормить семью.

В своих полотнах он отразил огромное количество прочитанных им исторических, философских произведений, которые изучал на протяжении десятков лет. В процессе исканий, было произведено множество эскизов, которые воплощались на холст, и когда казалось, что картина уже полностью готова, художник уничтожал ее, видя, что она не отображает того массива данных которые он изучил, и все начиналось сначала.

Комната художника была завалена книгами Цицерона, Макиавелли, Боттичелли и других великих мастеров, - своих учителей. Его родное окружение, брат, жена, родители, видя подобные способности, всячески пытались достать редкие, специальные книги. Мир Индии, Персии, России манил его всегда, давал силы для новых воплощений в картины, что выразилось в работах «Чингисхан», «Александр Македонский» и других.

Шахрияр и Шахерезада

Однажды, еще в начале супружеской жизни, огромный подарок ему сделала жена, подарив редкий томик Плутарха, чем художник был неимоверно растроган. Несмотря на то, что общество советских людей любило читать, достать подобную книгу было тяжело.

Вскоре, семью художника посетило счастье, - родилась дочь. На семейном совете, было решено назвать ее по имени героини из произведения Раффаэлло .Джованьоли «Спартак» - Валерия.

Над картиной «Русь» работал семь лет

Гинайда изобрел свой собственный стиль, это смешение техники живописи с включением новых необычных материалов, как – каменный уголь, ткань, специальное цветное стекло, керамику, глину, полудрагоценные минералы. Однажды в семье случился курьез между мужем и женой, когда последняя увидев отсутствие полудрагоценного камня в своем перстне, вдруг обнаружила его в одной из работ к которой муж подходил очень долго и серьезно. Произошел обмен мнениями, но все же супруге пришлось уступить доводам художника. Всего он использовал в работы около семи камней из украшений супруги.

- Непонимания из – за этого не было, - говорит Татьяна. – Я увидела, я увидела, что камни из колец обрели другую жизнь – в шедеврах моего мужа.

- Конечно, кто-то скажет, - да этот стиль знают все, это хендмейд, пэчворк! Но кто это знал в далекие 70-е годы прошлого столетия?! При этом, надо учесть, что наш художник нигде не обучался по профильному, художественному образованию, всему приходилось доходить самому, путем проб и ошибок, - говорит племянник мастера Олег Хаведжиев.

Ричард III, тронный зал Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

.Изучая религии мира, художник стал данный материал воплощать в свои картины. Это отложилось в работах посвященных христианству, исламу, буддизму и др. Особенно трудно далась картина «Русь» которая была посвящена Тысячелетию крещения Руси. Данная тема изводила художника, не давал ему спать, есть, конечно же приводила к нервозности в семье и нервному истощению. Но у него была своя «стена защиты», это его Муза – супруга, которая понимала устремления своего мужа. Когда эта картина была создана, а это примерно семь лет жизни, то все вздохнули с облегчением от выполненной сложной задачи, но ненадолго, вслед за ней появлялись новые цели. Вот так и жили, при этом находили время на воспитание маленькой дочери.

С периода 80-х годов до 2012 года, художник участвовал в выставках в различных городах Украины и России. Так, в Богоявленском соборе Москвы была проведена персональная выставка, которая прошла с успехом, конечно же, некоторые работы художник обратно не привез, так как они очень затронули сердца посетителей выставки, но и семье художника надо на что-то жить.

Несмотря на слабое зрение, интерес к творчеству так и не погас и художник продолжает творить. Близкие родственники, видя его талант, который отобразился в многочисленных работах пытаются его всячески порадовать и поддержать, и по-прежнему рядом с ним его Муза по имени Татьяна.

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