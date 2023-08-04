Города нашей мечты: Какие пространства в ДНР благоустроят до неузнаваемости

Жить в комфорте - кто об этом не мечтает? И стенами одной лишь собственной квартирой это желание не ограничивается. Зеленые парки и скверы, двор с качелями и горками для детей, хорошие дороги, удобные тротуары - это то, ради чего семьи зачастую переезжают в крупные города, красивые, ухоженные, современные. Повсеместно все начало меняться, когда в России запустили программу «Комфортная городская среда». Уже сотни прекрасных проектов реализованы в малых городах. На очереди - новые свершения, новые регионы России - не исключение.

СПАСИБО РЕГИОНАМ-ШЕФАМ

Стали известны победители конкурса лучших проектов в рамках программы. И сразу восемь общественных пространств - пространства из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области. Их ждет полное преображение.

- Новые регионы впервые принимали участие в конкурсе и справились достойно, - уверен заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. - Спасибо регионам-шефам за помощь в формировании заявок: у них есть опыт - за время проведения конкурса было преображено множество территорий в стране. Создавать комфортную среду в новых регионах крайне важно для развития их потенциала, а также повышения уровня жизни граждан.

Какие проекты из ДНР стали победителями? Несколько из них находятся в Снежном: это пешеходная часть улицы Гагарина, центральная площадь и прилегающие к ней скверы. Преображения также ждет сквер возле памятника Ленину в Шахтерске и Летний парк в Волновахе.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

- Победа в этом проекте - для нас это старт для взятия новых вершин, - уверен мэр Снежного Сергей Ермаков. - Мы настроены только на позитивный лад, будем и дальше участвовать во всевозможных конкурсах, будем поднимать свой уровень до общероссийского. Рассчитываем, что уже в середине августа приступим к работам.

Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко говорит, что впереди много работы, но совместными усилиями все поставленные задачи выполнят на 100 процентов.

- Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. На суд жюри мы представили проект возрождения Летнего парка. Предполагается строительство амфитеатра, фонтана, зеркального арт-объекта и различных функциональных зон, - делится Константин Зинченко. - Поздравляю всех жителей Волновахского района с нашей общей победой и хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке проекта, в том числе специалистов в сфере благоустройства окружного строительного ведомства из Ямала.

Мэр Шахтерска Александр Шатов отмечает, что проект города по обустройству городской среды одержал заслуженную победу.

- Участие в конкурсе помогло администрации города Шахтерска улучшить обратную связь с населением. Ведь в конкурсе участвуют только те проекты, которые получили наибольшую поддержку жителей, - говорит Александр Шатов. - Городская среда - это продолжение нашего дома. Правильно реализованные проекты напрямую влияют на качество жизни горожан.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Темпы новые регионы не сбавят. В следующем году планируют подать еще больше заявок на конкурс.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Николай Циганов выразил особую благодарность первому заместителю Юлии Мерваезовой.

- Именно под ее чутким руководством нам удалось достичь весомых результатов в конкурсе. Хочу также выразить благодарность регионам-шефам за поддержку и помощь. Это первые шаги в данном направлении, но не последние, - отметил Николай Циганов. - В нашей республике на сегодняшний день насчитывается 23 малых населенных пункта. В текущем году приняли участие в конкурсе 14 городов. Три из них стали победителями - Волноваха, Шахтерск и Снежное. Другие были отмечены благодарностями. Работа эта будет продолжена, ведь главная задача - сделать жизнь максимально комфортной.