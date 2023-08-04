Воздушные десантники проявляют мужество и героизм

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Десантники, участвующие в специальной военной операции на Украине, стали настоящими героями, а многие - народными кумирами.

Таков Влад из Кирова, 24-летний командир с позывным «Струна».

«Струна» был одним из первых, кто вошел в занятый украинскими националистами Мариуполь. Руководил группой бойцов спецназа, участвовал в зачистке города от боевиков. Долгое время боец скрывал свое лицо, а в СМИ и соцсетях стал известен благодаря неизменному красному рюкзаку за спиной. Рюкзак служил опознавательным знаком, чтобы бойцы штурмовой группы во время стремительных перемещений по городу всегда видели своего командира. Продолжал вести бой, командуя бронетранспортером, даже после того, как в броню прилетела граната. Штурмуя здание гостиницы, его группа попала в капкан, когда этажом выше и ниже были враги, но бойцы не сдались и сумели прорваться.

Артиллерия ВДВ РФ работает на переднем крае с "огоньком".

- В юности принял решение, что буду военным, - рассказывает «Струна» в видеоинтервью каналу RT, впервые открыв свое лицо. - Крылатая пехота везде и всегда впереди - выбор у меня упал на Воздушно-десантные войска. Воспитание мне дали бабушка и дедушка. Дед был военным, бабушка с ним всегда ездила по военным гарнизонам. Прошлым летом «Струна» был тяжело ранен. Ему пришлось ампутировать ногу. Певица Юта написала песню «Струна» и спела ее перед бойцом, навестив его в госпитале. Сейчас Влад восстанавливается, ходит на протезе и заново научился ездить на велосипеде. За боевые подвиги удостоен звания Героя России.

Другой Герой России - старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов - получил высокую награду посмертно. Поступил в Рязанское высшее училище ВДВ, занимался карате, кикбоксингом и армейским рукопашным боем. Командиром взвода был с первого курса. Участвовал в военной операции в Сирии. В Донбассе командовал ротой гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ. Его подразделение в первые дни СВО выполняло боевую задачу по занятию важного плацдарма. Но колонну боевых машин заблокировали превосходящие силы противника. Машина, в которой находился Нурмагомед, была подбита и загорелась. Он покинул машину, открыв огонь по нападавшим, что позволило его бойцам занять круговую оборону и принять бой. Нурмагомед получил тяжелое ранение, но продолжил командовать ротой и вести огонь до последнего патрона. Чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой вместе с противниками.

- Было бы лучше, чтобы это со мной случилось, - говорит его отец Энгельс Гаджимагомедов. - Он молодой парень. Только 25 лет всего. Но Бог хороших берет.

Менее года до начала СВО Нурмагомед женился, у него родилась дочь, которую он видел только на фотографии. Улица Джигитская в Махачкале теперь названа его именем.

Воздушные десантники продолжают вести боевую работу, а девушки поддерживают их как могут. Кировскому десантнику с позывным «Пионер», посвятившему всю жизнь воинской службе, симпатичная сотрудница «Народного фронта» подарила флаг с портретом родного дедушки-десантника. Петр Тютюнин боролся с фашизмом в Великую Отечественную, а теперь дело продолжает его внук. Рядом с портретом дедушки на российском флаге надпись «ZOV предков».