На связи с жителями: Что показала инспекция Пушилина по ДНР

Денис Пушилин встретился с активистами молодежных студенческих трудовых отрядов.

КИРОВСКОЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В ходе рабочего визита в Кировское Пушилин посетил парк культуры и отдыха «Победа». Его реконструирует регион-шеф - Республика Саха (Якутия).

- Всегда очень приятно приезжать по хорошим поводам. Потому что идет обустройство нашего Кировского, видно, что с душой подходят, видно, что такие точки притяжения в городе сейчас создаются. Важно, что все изменения происходят с учетом интересов людей, - подчеркнул руководитель региона.

Сотрудница местного Дома детского творчества Светлана Липовая и ее воспитанницы попросили Дениса Пушилина передать главе Якутии Айсену Николаеву картину «Царица цветов», выполненную в стиле макраме. Творческий коллектив сделал ее в знак благодарности за внимание к городу.

Жители смогли задать руководителю региона вопросы. Один из них был связан с присоединением Кировского к Шахтерскому муниципальному округу.

- Сейчас все организационные вопросы, которые касаются административно-территориального деления, как раз нацелены на то, чтобы улучшить жизнь граждан, - ответил Пушилин. - В целом изменение территориально-административного деления проводится, чтобы упорядочить управление.

НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Находясь в городе, Пушилин вместе с первым заместителем председателя правительства Республики Саха Андреем Федотовым открыли новый Многофункциональный центр, капитально отремонтированный силами специалистов из Якутии.

Денис Пушилин и Андрей Федотов открыли в Кировском новый МФЦ, введенный в эксплуатацию силами специалистов из Якутии.

Центр оснащен всем необходимым современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам офиса «Мои документы». В нем будет работать шесть окон приема, администратор, также здесь оборудовано место для самообслуживания.

- Давайте сделаем жизнь наших граждан лучше, - обратился Пушилин к сотрудникам Многофункционального центра.

РАЗВИВАЕМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Волновахском районе Денис Пушилин провел рабочее совещание с представителями крупных сельскохозяйственных предприятий по вопросам проведения уборочной кампании. Он заявил, что главная задача - полностью обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией, выйти на внутренние российские рынки, что особенно актуально в условиях беспрецедентной санкционной войны.

Также Денис Пушилин обсудил с аграриями проблемы сельскохозяйственной отрасли. В их числе - разминирование сельскохозяйственных угодий, регистрация договоров, возмещение затрат на засев озимых культур, подготовка специалистов и улучшение материально-технической базы учебных учреждений республики.

- Будем работать, будем развивать сельское хозяйство. Можно опустить руки, можно ничего не делать, ждать чего-то, а можно как на протяжении этих восьми непростых лет - когда всеми правдами и неправдами где-то просто выживали. Но сейчас очень быстро нужно встроиться, понять, как это все работает, и тогда перед нами откроются совершенно другие возможности, - сказал Пушилин.

ВАЖНО

Объекты, поврежденные в ходе обстрела Макеевки, будут восстановлены до начала отопительного сезона. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов. Работа ведется практически в круглосуточном режиме. В первую очередь специалисты принимают меры по закрытию теплового контура в домах. Ежедневно на заседании Штаба по ликвидации последствий обстрела обсуждаются самые острые вопросы. Обо всем докладывается руководителю республики.

Николай Циганов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Студенты помогают восстанавливать жилые дома в Мариуполе

В Мариуполе продолжаются восстановительные работы, существенную часть которых выполняют строители из Московской области. Летом у них стажируются студенты из Донбасской национальной академии строительства. Сами учащиеся говорят, что для них это уникальная возможность получить практический опыт, а также помочь городу.

Денис Пушилин (на фото - слева) встретился с активистами молодежных студенческих трудовых отрядов.

- Ребята очень хорошо справляются с работой, каждый по своему направлению. Кто-то выкладывает кирпич, кто-то штукатурит. Нареканий нет. Хорошо обучаются, есть желание работать, - отметил главный инженер подрядной организации.

Руководитель региона передал молодежным студенческим отрядам два автомобиля, которые обещал им на прошлых встречах.