Дорога из Ростовской области в ДНР стала занимать намного меньше времени

На прохождение административной границы между Ростовской областью и ДНР стало уходить значительно меньше времени Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прохождение административной границы между Ростовской областью и ДНР стало уходить значительно меньше времени.

- При прохождении пункта пропуска в направлении «ДНР - Ростовская область» процедура прежняя – проверка документов, занесение их в базу – но времени все это стало занимать меньше, - говорит дончанин Павел. – А по направлению «Ростовская область - ДНР» - прохождение пункта пропуска и проверка документов еще быстрее. Может минута всего на это ушла.

Помимо этого, на время в пути влияет и качество дорог, которое улучшается с каждым днем. На пути от пункта пропуска «Матвеев Курган» (Успенка) в направлении Донецка – идет беспрерывный ремонт дороги. Ремонтные бригады расширяют дорогу - количество полос скоро удвоится. Для этого расчищается обочина - дорожники убирают слой земли, чтобы сделать подушку из щебня, и только после этого будут укладывать асфальт.

- Делаем все качественно, чтобы на века! – говорит один из специалистов, задействованных в ремонте.

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