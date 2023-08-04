Московская область завершает восстановление Центральной районной больницы Тельманово

Так сейчас выглядит ЦРБ Тельманово. Фото: Телеграм Минздрав ДНР

Московская область завершает капитальный ремонт Центральной районной больницы Тельманово. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

ГОТОВНОСТЬ - 97 ПРОЦЕНТОВ

- Специалисты из Московской области отремонтировали крышу и фасад, обновили полы, заменили окна, дверии сантехнику, провели новые инженерные сети. Строительная готовность поликлинического корпуса - 97 процентов. Специалисты из Московской области сейчас работают над устройством цокольной плитки фасада и облицовкой входных групп керамогранитом, - говорится в сообщении Минздрава.

Тем временем, в Центральной районной больнице Тельманово заканчивают оборудовать акушерско-гинекологический корпус больницы.

«ПОДОШЛИ К ДЕЛУ С ДУШОЙ»

Ранее ЦРБ Тельмановского района посетил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- В который раз убеждаюсь: специалисты, которые трудятся на объекте, подошли к делу с душой, соблюдая все российские стандарты. Это и есть забота социально ориентированного государства о здоровье своих граждан, внимание к уровню медицинских услуг, - рассказал Денис Владимирович.

Тельмановскому району нужны врачи. Руководитель региона отметил, что больница очень ждет молодых специалистов.

- Вне всяких сомнений, в новых условиях и с современным оборудованием им будет комфортно трудиться, - сказал Денис Пушилин.

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