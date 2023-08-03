В Кемеровской области открыли мемориал в честь Героя России и ДНР Ольги Качуры

Мемориал в честь легендарной Корсы. Фото: скриншот с видео в телеграм Дениса Пушилина

В Новокузнецке Кемеровской области открыли мемориал в честь Героя Российской Федерации и Донецкой Народной Республики Ольги Качуры. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Красивый и величественный - под стать самой Корсе - мемориал открыли в

Новокузнецке Кемеровской области в день гибели гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры.

Он установлен на площади Защитников Донбасса. Памятник Корсе здесь - символ борьбы за русскую землю.

Огромная благодарность губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и всем его жителям за такую память. Она дорогого стоит, - рассказал руководитель региона.

Ольга Качура - гвардии полковник. До войны 16 лет работала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела. Вступила в ряды ополчения в апреле 2014 года. Восемь лет командовала подразделением РСЗО БМ-21 «Град».

Ее дивизион активно участвовал в Иловайской, Дебальцевско-Углегорской и ряде других операций по защите Донбасса, был одной из ударных сил донецкого направления в рамках СВО.

Корса погибла 3 августа 2022 года при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Ольге Качуре звания Героя России.

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