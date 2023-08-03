Солнцев во время инспекции. Фото: Телеграм премьер ДНР

3 августа председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев проинспектировал ход восстановительных работ в Володарском районе ДНР.

ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ

- Работал в Володарском районе. Вместе с заместителем губернатора Липецкой области Романом Петрухиным заехали на несколько объектов, которые восстанавливают липчане, - рассказывает в своем телеграм-канале Евгений Солнцев. - Начали с МФЦ. Современный, комфортный. Порадовало отсутствие очередей, хотя в среднем сюда обращаются более ста человек в день. Чтобы еще быстрее обслуживать посетителей, необходимо доукомплектовать штат сотрудников. С набором людей есть объективные трудности: жителям близлежащих сел сложно добираться в Володарское на работу. Дал поручение Минтрансу проработать дополнительные автобусные маршруты.

ПРЕМЬЕР ДОГОВОРИЛСЯ СО СТРОИТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ ПОЕСТЬ БЛИНОВ

У председателя Правительства ДНР есть замечания по ремонту детского садика №1 «Солнышко».

- Налицо отставание от графика, - говорит он. - На завершение ремонта, установку и наладку оборудования пищеблока осталось несколько недель. Поручил увеличить число людей на объекте, ускорить темп работ. Чтобы у строителей был дополнительный стимул, договорился с ними, что 1-го сентября в этом детском саду мы все вместе будем жарить и есть блины. Знаменитые «липецкие блины».

НИКАКИХ ОПАСЕНИЙ

Что касается володарской школы №2, то здесь у Евгения Солнцева никаких опасений нет.

- Вижу, что строители работают в графике. В День знаний на обновленной площадке перед школой обязательно пройдет торжественная линейка. Благодарю регион-шеф, - говорит он.

В прошлом году Липецкая область восстановила 37 объектов в Володарском районе, в этом уже сданы в эксплуатацию шесть. Еще четыре образовательных учреждения находятся в работе. Сдав их, строители перебросят все силы на объекты водоотведения-водоснабжения, чтобы подготовить системы к холодам.