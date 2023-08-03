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Общество3 августа 2023 10:00

Семь объектов культуры восстановили регионы-шефы в ДНР с начала года

Восстановительные работы проходят в тринадцати учреждениях культуры ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
С начала года полностью восстановлены три Дворца культуры. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

С начала года полностью восстановлены три Дворца культуры. Фото: Телеграм Лариса Толстыкина

Уже который месяц в Донецкой Народной Республике ни на день не прекращаются строительные и ремонтно-восстановительные работы. Российские регионы в подшефных городах и районах ДНР восстанавливают поврежденные от обстрелов дома, больницы, школы, детские сады и многие другие объекты инфраструктуры. В учреждениях культуры такие работы также активно идут. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

ВОССТАНОВЛЕНЫ ДВЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И ТРИ ДК

- В этом году уже полностью восстановлены две школы искусств и три дворца культуры. Всего же за первое полугодие были сданы в эксплуатацию семь культурных объектов Донецка, Мариуполя, Волновахского и Новоазовского районов, - рассказала в своем телеграм-канале Лариса Толстыкина.

По ее данным, еще в тринадцати учреждениях на данный момент работы продолжаются.

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАМ-ШЕФАМ

- Искренне благодарю строительные бригады Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха, Приморского края, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Центр развития Донбасса за проводимую работу, - отметила Лариса Валентиновна.

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