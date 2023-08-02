Денис Пушилин, Артем Жога и Анна Железная возглавят список «Единой России» на выборах в Народный Совет ДНР

На конференции утвердили списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, а также трех местных советов. Фото: ТГ/Пушилин

На конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня утвердили списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, а также трех местных советов.

Список кандидатов в региональный парламент возглавили врио Главы ДНР Денис Пушилин, командир батальона «Спарта» Артем Жога и генеральный директор республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

- 152 делегата приняли важные решения: утвердили списки партии на выборах в Народный Совет ДНР и три местных совета (Мангуш, Володарское, Красный Лиман). Возглавить список партии на региональных выборах делегаты доверили мне, Анне Железной и Артёму Жоге. Искренне благодарен всем за доверие, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин.

Напомним, что руководство «ЕР» рекомендовало руководителю региона, который является секретарем ДРО «ЕР», возглавить партийный список, а Жога и Железная стали лидерами прошедшего в мае предварительного голосования.

- Попросил всех кандидатов активно включиться в формирование Народной программы. Как и прежде, в своей работе мы опираемся на мнение и предложения жителей во всех сферах жизни. На следующей конференции партии мы представим Стратегию возрождения и развития ДНР, - заявил Денис Пушилин.

В работе конференции участвовали более 150 делегатов от всех местных организаций «ЕР». Фото: ТГ/Пушилин

Он также отметил, что Программа восстановления и развития промышленности ДНР, которая составляется сейчас, предполагает создание в перспективе 90-95 тыс. рабочих мест на металлургических предприятиях.

Кроме этого в ДНР планируют ввести дополнительные (помимо федерального материнского капитала) региональные выплаты семьям, где появился ребенок.

Работают в Республике и над программой переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

- У нас более 3 тысяч многоквартирных домов на исторической территории нуждается в капитальном ремонте. Сейчас готовится специально для новых регионов программа переселения из ветхого и аварийного жилья, а мы разработали проект закона о капитальном ремонте общего имущества, — сказал Пушилин.

Член президиума регионального отделения ЕР Алексей Муратов сообщил, что численность состоящих на учете в ДРО партии «Единая Россия» на 24 июля составляет 62 875 человек. А всего свыше 113,5 тыс. жителей ДНР подали заявления на вступление в «Единую Россию».

- Более 113,5 тыс. жителей ДНР изъявили желание стать частью «Единой России. Не все еще получили удостоверения по техническим причинам, процесс идет, — сказал Пушилин.

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