Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Украинские силовики вымогают деньги от родственников военнопленных для якобы скорейшего обмена

Домой вернулся еще 21 защитник Республики, освобожденный из украинского плена. Фото: Омбудсмен ДНР

Киевские каратели издеваются не только над захваченными российскими военнослужащими, но и над их родственниками — вымогая деньги для якобы скорейшего обмена пленных. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Теперь киевские каратели открыто издеваются не только над захваченными военнослужащими, но и над их родственниками. Более того, пытаются нажиться на горе жен и матерей. Так, представители украинских силовых структур вымогают у семей военнопленных деньги, обещая взамен «способствовать скорейшему обмену» того или иного бойца. И близкие ребят, которых мои представители интервьюировали по пути в Донецк, столкнулись с этим лично, — отметила Морозова.

На видеозаписи, опубликованной омбудсменом, возвращенные из украинского плена военнослужащие рассказывают о жестоких пытках, которые пережили в застенках врага — их избивали арматурой, дубинками, молотками, пытали током, удушением и утоплением, имитировали расстрел. Кроме того, сотрудники украинских силовых структур обзванивали матерей и других родственников пленных, требуя деньги за освобождение.

- Я в очередной раз призываю родственников пленных бойцов не поддаваться на подобные провокации и не передавать денежные средства третьим лицам. Это чистой воды мошенничество. Подчеркиваю, что договоренности об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных представителей и уполномоченных органов Российской Федерации и Украины, - подчеркнула омбудсмен.

Омбудсмен призвала международное правозащитное сообщество отреагировать на массовые факты применения Украиной незаконных методов воздействия к военнопленным, а также членам их семей.

- Также я проинформирую компетентные органы о выявленных случаях вымогательства представителями силовых структур Украины денежных средств у семей пленных участников СВО, - заявила Дарья Морозова.

Ранее омбудсмен ДНР сообщила, что возвращается домой еще 21 защитник Республики, освобожденный из украинского плена в рамках договоренностей об обмене между Россией и Украиной. Это бойцы, которые стали участниками обменов 11 июня и 6 июля. Состояние здоровья ребят не позволило оперативно переместить их в ДНР. Они проходили необходимые лечебные мероприятия на территории другого субъекта РФ. Как только врачи дали добро, сотрудники аппарата омбудсмена выехали за освобожденными бойцами.

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