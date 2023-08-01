Погибли двое мирных жителей, еще двое ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой 2 августа

Украинские военные ежедневно обстреливают жилые кварталы Ясиноватой. Фото: ТГ/Шевченко

Двое мирных жителей погибли, еще двое ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой сегодня, 2 августа. Число раненых от огня украинской артиллерии жителей ДНР за день возросло до шести.

- Очередной варварский обстрел Ясиноватой унес жизни двух мирных граждан - мужчин. Ранения получили ещё два человека. Молимся за здравие раненых и скорбим по погибшим, - сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны ВСУ неподалеку от Макеевки попал пассажирский автобус № 34 следованием «Макеевка- Ясиноватая».

- Попал, все живы, все здоровы, там все нормально, на подъезде к Макеевке, — рассказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он добавил, что автобус ехал с пассажирами.

По данным мэра Макеевки Владислава Ключарова, машина получила повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту было остановлено.

Число раненых от огня украинской артиллерии жителей ДНР за день возросло до шести – ранее в Петровском районе Донецка по ул. Петровского, 316 пострадала женщина 1960 года рождения. А в горловском поселке Пантелеймоновка получили ранения две женщины 1959 и 1962 годов рождения, а также девочка 2010 года рождения.

Напомним, что по информации представительства ДНР в СЦКК за минувшие сутки от обстрелов ВСУ погибли трое гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой.

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