Отдохнуть и получить медпомощь можно в мобильном пункте МЧС: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 2 августа 2023 года

Рядом с АПП «Весело-Вознесенка» работает перехватывающая парковка, на которой размещен мобильный пункт МЧС, можно получить медпомощь. Фото: МЧС ДНР

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма на 2 августа 2023 года: на подъезде к «Весело-Вознесенке»

В Министерстве транспорта Республики констатировали, что движение транспорта в Крым и обратно в районе АПП «Весело-Вознесенка» осуществляется в штатном режиме. Заторов нет.

- Заторов нет. АПП работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Напомним, что на подъезде к «Весело-Вознесенке» работает перехватывающая парковка, на которой размещен мобильный пункт МЧС, где можно получить в случае необходимости медицинскую помощь, есть Wi-Fi.

СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ 24/7

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев (на его контроле ситуация на дорогах ДНР в сторону Крыма) заверил, что на случай возникновения внештатных ситуаций всеми службами отработаны алгоритмы действий.

При планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.

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