Систему услуг по прохождению технического осмотра автомобилей в ДНР организуют до 1 сентября 2025 года

В ДНР сейчас проходит регистрации автомобилей без прохождения техосмотра. Фото: МВД ДНР

Правительство России утвердило особенности применения законодательства в сфере технического осмотра автомобилей в новых регионах. Об этом сообщили в аппарате Правительства.

Властям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей принятым постановлением рекомендовано сформировать систему оказания государственных услуг по прохождению технического осмотра автомобилей не позднее 1 сентября 2025 года.

- Чтобы уложиться в рекомендованные сроки, юридические лица или индивидуальные предприниматели, допущенные властями к проведению техосмотра машин, пройдут аккредитацию в упрощенном порядке – без проведения выездной проверки, - сообщили в аппарате.

На время действия особенностей – до 1 января 2026 года – владельцы автомобилей, зарегистрированных и эксплуатируемых в новых регионах, будут освобождены от необходимости проходить техосмотр.

- Но такое освобождение коснется только тех владельцев автомобилей, которые по состоянию на 30 сентября 2022 года не имели действующих предписаний, обязывающих пройти техосмотр, - подчеркнули в аппарате Правительства.

Напомним, в декабре 2022 года Правительство установило особенности предоставления государственных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений. В соответствии с этим документом до 1 января 2026 года регистрация автомашин также может осуществляться без прохождения техосмотра.

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