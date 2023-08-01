25 проектов из ДНР победили в региональном этапе международной премии «#МыВместе»

Премия учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Президента России Владимира Путина. Фото: премия.мывместе.рф

Двадцать пять проектов из ДНР стали победителями регионального этапа международной премии «#МыВместе». Результаты опубликованы на официальном сайте премии.

Донецкое региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» отправило несколько проектов, над которым команда работала многие годы.

- Над проектом «Нижний десант» мы работали несколько лет, и всеобщее признание для нас важно. Мы еще подавали «Школу вожатского мастерства» — программу, которую мы проводим уже на протяжении 6 лет, она тоже прошла в следующий этап конкурса. Будем выполнять региональные задания и ждать следующего этапа, — рассказала ДАН руководитель ДРО МООО «Российские студенческие отряды» Александра Кульгина.

ДРОО «Молодая Республика» также стала одним из победителей регионального этапа премии «#МыВместе», всего от организации было представлено 4 проекта. По словам руководителя «МР» Сергея Добровольского, благодаря премии о добровольцах Донбасса узнает вся Россия, а активисты смогут получить средства на реализацию важных проектов.

- Очень приятно, что нашу работу оценивают, сейчас будут следующие этапы проходить, я надеюсь, что наше добровольчество оценят во всей России и мы выиграем на реализацию проекта деньги, — сказал Добровольский.

В середине августа станут известны имена полуфиналистов премии. Они отправятся защищать свои проекты на окружные форумы добровольцев «Мы вместе». В премии предусмотрено народное голосование и очный финал, который состоится в Москве в рамках Международной выставки достижений «Россия». Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, пройдет в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе» на ВДНХ в начале декабря 2023 года.

Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Президента России Владимира Путина для того, чтобы выявлять и поддерживать лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года.

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