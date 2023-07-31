Заслуженный артист России Сергей Куприк передал гуманитарную помощь в храм Мариуполя

Гуманитарный груз собрали прихожане храма Черниговской Иконы Божией Матери в селе Санино. Фото: скриншот с видео

Заслуженный артист России Сергей Куприк, экс-солист группы «Лесоповал» передал несколько тонн воды и сахара в храм Мариуполя. Гуманитарный груз был передан по просьбе отца Алексея.

ДЛЯ ПРИХОЖАН И САМОГО МОНАСТЫРЯ

- Эта помощь для прихожан и самого монастыря. Огромное спасибо прихожанам храма Черниговской Иконы Божией Матери в селе Санино, штабу Сергея Куприка и лично - Сергею. Церковь всегда молится за благотворителей и жертвователей, - рассказал отец Алексей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ГОНОРАРОВ – НА ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕЛИ

Ранее сообщалось, что Сергей Куприк все деньги, вырученные от продажи дома в Черногории, направил на закупку гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Тонны продуктов питания, лекарств, средств личной гигиены певец собирает и отправляет в республики Донбасса вместе с прихожанами Храма Черниговской Иконы Божьей Матери села Санино. На гуманитарные цели Сергей Куприк направляет основную часть своих гонораров.

Гуманитарную работу для жителей республик Донбасса заслуженный артист России ведет в течение девяти лет. При его участии и сопровождении колонны с гуманитаркой отправляются в регион два раза в месяц.

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