Колонны техники с Запада, идущие на Украину, в итоге превращаются в груды железа на полях незалежной.

Замечательные отношения сложились у Украины со своими союзниками с Запада. Киев постоянно лжет США и странам Евросоюза, что одерживает одну победу на поле боя за другой. И получает в ответ не меньшие порции лжи, что союзники снабдят его всем необходимым для победы над Россией. Так и живут в этом взаимном обмане. Между тем уже на самом Западе начинают понимать, что обещания Европы и США Киеву неисполнимы или могут быть исполнены за такой временной отрезок, что перестанут быть актуальными.

- Все благие намерения НАТО (озвученные) на этой неделе мало что значат, поскольку арсеналы Запада и его промышленная база сокращаются, - констатируется в одном из программных материалов Bloomberg, подводящем итоги саммита НАТО.

Многие страны Европы и США с удивлением обнаружили, что масштабная военная помощь Украине заметно истощила их собственные арсеналы. Стенания по этому поводу в западной прессе идут уже более месяца, и хотя понятно, что в значительной степени эта истерика поддерживается и направляется оружейными лоббистами в этих странах в надежде на максимальное увеличение заказов, дыма без огня, как говорится, не бывает.

- Вооруженные силы европейских членов НАТО и Европейского союза истощены, их техника страдает хронической неисправностью, а боеприпасов не хватает, - вынес недавно свой вердикт Международный институт стратегических исследований.

Выяснилось, что артиллерийских снарядов самого ходового калибра 155 мм в США производится вдвое меньше, чем Украина тратит в ходе своих боевых действий.

Германия выделила 100 млрд евро на возрождение своей оборонной мощи, но деньги сами по себе не делают ни танки, ни гаубицы. Немецкие оружейники заявили, что им потребуется 20 лет для выхода на запланированные показатели. Британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется минимум два с половиной года, чтобы возобновить производство гаубиц M777, которые эффективно уничтожаются в рамках контрбатарейной борьбы и российскими БПЛА «Ланцет». В Вашингтоне вдруг обнаружили, что они не могут сейчас производить ПЗРК «Стингер» и пытаются вновь наладить их производство, возвращая на рабочие места старых специалистов. «В первые месяцы боевых действий Украина порой расходовала до 500 противотанковых «Джавелинов» в сутки, «спалив» треть запасов США за первые же недели».

Президент США Джозеф Байден честно признал, что передача кассетных артиллерийских боеприпасов Киеву стала вынужденным шагом, потому что у американской армии не осталось запасов обычных снарядов. Примечателен и тот факт, что в озвученном США новом пакете военной помощи в 1,3 млрд долларов львиную долю составляют поставки ПВО ЗРК NASAMS, но не срочные, а длительные. В декабре прошлого года Пентагон уже озвучил пакет помощи, в который входили эти ЗРК, но поставки по контракту предусматривались только в ноябре 2025 года. Новый пакет таким образом, поскольку эти ракеты надо еще заказать и изготовить, придет на помощь ВСУ не ранее 2026 года.

Танки, которые обещали Киеву страны НАТО, поставлены лишь частично. Многие из них еще надо восстанавливать и ремонтировать. Самолеты обещали без четких сроков поставок. Байден не хочет делиться с Зеленским ракетами ATACMS, потому что у армии США их и без того не более 3 тысяч штук. У Германии, Польши, Франции, Испании и т. д. ситуация с запасами вооружений еще хуже. Кроме того, Штаты и Великобритания не хотят, чтобы их ВПК нес большой репутационный ущерб, как это случилось с немецкими оружейниками после того, как выяснилось, что немецкие «Леопарды» горят ничуть не хуже, чем их «предки» из числа «Пантер» и Тигров», и не спешат поставлять свою военную технику ВСУ.

Вот и получается, что США и другие союзники Украины на Западе не в силах выполнить свои обещания, но, поскольку им срочно необходимы хоть какие-то результаты, гонят через Зеленского ВСУ на оборонительные позиции Российской армии, истощая и без того не самые богатые запасы вооружений ВСУ. Которые вряд ли будут ими восполнены.