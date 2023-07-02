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Политика2 июля 2023 8:12

Мой бой - до конца и точка!

Героями нового клипа SHAMAN, который набрал уже более 2,5 миллиона просмотров, стали те, для кого ежедневный подвиг - это профессия
Источник:kp.ru

Это мой бой - до последнего вдоха!

Мой бой - даже если плохо!

Мой бой - пока не гаснет огонь, бьется сердце

И я живой!

Это мой бой - прожигает строчка!

Мой бой - до конца и точка!

Мой бой - пока не гаснет огонь, бьется сердце

И я живой…

«Такими я увидел жителей непокоренного Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию. Честной и настоящей». Этими словами певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил 21 июля свой новый клип на песню «Мой бой». За несколько часов он собрал больше полумиллиона просмотров, занял первую строчку в трендах - и не спускается с нее уже несколько суток. Сейчас у клипа больше 2,5 миллиона просмотров, его обсуждают на всех площадках, про него пишут и российские, и зарубежные СМИ…

А ведь для создания этого видеоролика длительностью чуть больше 2 минут всей съемочной группе пришлось работать больше полугода. Все кадры для клипа сняты во время гастролей Ярослава по Новороссии: в госпиталях, военных частях, перед зрителями, которым через несколько часов снова в бой. Выступления в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, яркие знакомства с настоящими героями, миллион впечатлений, которые и стали основой клипа.

Черно-белая картинка не отвлекает от главного - лиц настоящих героев. Вот в начале клипа на сцене сам Ярослав с крестом на груди. Вспышка - и перед нами уже зрительный зал. Серьезные лица, взгляд, устремленный вперед - но будто даже не на сцену, а сквозь пространство и время, к близким и дорогим людям. К тем, ради кого каждый день герои в зоне спецоперации совершают свой ежедневный подвиг.

Вот боец интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче» - прямо из зрительного зала он вернется на передовую. Он знает, что эти слова посвящаются только ему. И с ними он пойдет в свой бой.

Это мой бой -

Прожигает строчка!

Мой бой -

До конца и точка!

Мой бой -

Пока не гаснет огонь, бьется сердце

И я живой…

И вот уже кадры с поля боя. Настоящие, никакой постановки. «Мой бой» - это новая искренность, это пережитая артистом правда о жизни людей в условиях спецоперации, это эмоциональная перезагрузка от встречи с героями, которые считают подвиг своей ежедневной работой.

Кадры сменяются молниеносно. Вот идет бой - а вот уже кадры из города, с разрушенным домами, обожженными деревьями. Города, который ждет своего часа, чтобы вернуться к жизни, расцвести… Который ждет победы.

А в кадре - усталые женские лица. Медсестры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина - сотрудницы военного госпиталя. В зале они в камуфляже. А уже через пару часов, облаченные в белые халаты, входят в операционную, набирают лекарство в шприц, готовятся к очередной операции.

Даже если огонь

превращается в лед

Стиснув зубы, скажу себе:

«Только вперед!».

Сын главы ДНР Александра Захарченко тоже в зале. А потом он садится за руль и едет к тем, кому помощь сейчас очень нужна: пенсионеры, инвалиды ждут гуманитарной помощи как главную посылку в своей жизни. Для многих - это шанс жить. А для самих добровольцев - ежедневный риск, на который они уверенно идут ради других.

Весь клип - это как будто отрывки жизни Новороссии. Вот Ярослав Дронов едет на машине между городами, вокруг поле, ветер волнует траву, но опасности там, в этой красоте, могут быть на каждом шагу. И тут же машина певца превращается в танк, который также упорно движется вперед - конечно же, с буквами Z и V на борту. И над всей этой картиной - крест на куполе церкви. Вертолеты, летящие вперед, военкоры, ныряющие в самую гущу боевых действий.

Пока не гаснет огонь,

бьется сердце

И я живой…

«Эти люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее», - рассказывает о героях своего клипа SHAMAN. Этих слов могло и не быть: кажется, что эту простую истину о героях понял каждый, кто посмотрел сменяющуюся черно-белую хронику.

А Ярослав Дронов пообещал, что теперь песня «Мой бой» будет звучать на каждом концерте. Певец анонсировал продолжение благотворительного тура по Новороссии и новые выступления в городах России.

- Когда вижу, как мои песни помогают обычным людям справиться с нечеловеческими испытаниями, выпавшими на их судьбу, я понимаю, что всё делаю не зря. И во всем мире для меня не существует более мощного источника творческого вдохновения, чем этот, - подчеркнул он.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина:

«Президент по-доброму относится к проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так было всегда, отрадно, что есть сегодня».

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