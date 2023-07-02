Они смотрят на вас и хотят стать такими же

В Музее Победы прошел первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение» государственного фонда «Защитники Отечества».

Приветственные слова Президента России Владимира Путина к участникам форума зачитал начальник управления президента России по общественным проектам, секретарь наблюдательного совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Сергей Новиков: «Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества - создавать для этого все условия».

В обращении президент указал на цели и задачи форума. По мнению главы государства, такие встречи на Поклонной горе помогут решить вопросы: развития ветеранского движения, увековечивания памяти погибших товарищей, поддержки их семей и близких, а также патриотическому воспитанию молодежи».

То, что поставленные цели будут достигнуты, - никто не сомневается. Участники форума уже подписали ряд соглашений о взаимодействии. Партнерские отношения с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» оформила Ассоциация ветеранов СВО, Паралимпийский комитет России, Комитет семей воинов Отечества, Поисковое движение России, движение «Юнармия», движение «Волонтеры Победы», движение «Бессмертный полк России», а также российское общество «Знание».

Участники форума решили объединить усилия в помощи Паралимпийскому комитету России в организации вовлечения ветеранов СВО получивших тяжелые ранения в паралимпийское движение России. Обсудили инициативу о привлечении ветеранов к игровой сфере, для реконструкции исторических событий в компьютерных играх. Исполняющий обязанности министра просвещения РФ Александр Бугаев высказал мнение о том, что ветеранам и участникам специальной военной операции (СВО) пора принимать участие в школьных занятиях, вести «Разговоры о важном», которые проходят в школах каждый первый день недели.

«Нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции», - пригласил в школы ветеранов СВО Александр Бугаев.

Руководители учебных заведений могут обращаться в перечисленные выше общественные организации, где им обязательно помогут познакомиться с ветеранами боевых действий. И бояться этого не нужно. Статус этих граждан на форуме довольно четко определил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко: «Более уважаемых людей в России, чем участники специальной военной операции, сейчас нет. В момент вызова, в момент, когда против нашей страны объявлена настоящая война, воины СВО встали на защиту Отечества, взяли на себя ответственность за судьбу страны».

Он заметил, что запрос на такое общение в молодежной среде есть.

Среди участников форума - человек-легенда, отец Киприан. На его рясе блестит Звезда Героя Советского Союза. В Афганистане он лишился обеих ног, но смог продолжить службу. Сейчас отец Киприан ездит по госпиталям и помогает воинам вернуть силу духа.

«На днях на легендарном Бородинском поле проводил современную, высокотехнологичную, обновленную «Зарницу», где ребята - участники игры заявили, что хотят стать такими же стойкими, как герои СВО. Они смотрят на вас и хотят стать такими же», - подчеркнул Кириенко.

«Такой психологически контакт, социальная реабилитация и психологическая поддержка необходима и самим ветеранам», - считает председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Форум стал площадкой, на которой ветераны СВО смогли обсудить все варианты приобщения молодежи и неравнодушных людей к патриотическим ценностям, а главное - определить доступные ветеранам СВО способы делиться с обществом своим опытом и знаниями через проекты, акции и учебные программы наставничества.