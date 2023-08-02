Получил Звезду Героя России и вернулся к своим ребятам: Комбат легендарного донбасского батальона «Сомали» рассказал о службе в зоне СВО

Получил Звезду Героя России и вернулся к своим ребятам. Именно так и поступил комбат легендарного донбасского батальона «Сомали» Тимур Курилкин (на фото - слева). До этого ему присвоили знание Героя ДНР и вручили российский орден Мужества. Как рассказывали в Минобороне, «Бойкот» - таков позывной Тимура - и его бойцы героически проявили себя при освобождении Мариуполя и выполнении ключевых штурмовых задач в ходе операции «Мариупольский котел». Под руководством Курилкина его подразделение под шквальным огнем противника в условиях жилых кварталов нанесло невосполнимые потери противнику, уничтожив 45 единиц техники и более 250 нацистов.

«В Донецкой Народной Республике новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона «Сомали» Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной «Бойкот»). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценен на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин», - поделился радостной новостью врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Сам же Тимур Курилкин отметил, что это награда всего батальона.

«Мы воевали и будем воевать, очищая наши земли. И мы не успокоимся, пока не будем уверены в том, что нацистов больше нет», - отметил боец.

Тимур «Бойкот» на посту командира батальона «Сомали» сменил легендарного Михаила Толстых с позывным «Гиви», который погиб в результате покушения, организованного украинскими спецслужбами, в феврале 2017 года.

«Отрадно слышать, что молодые и талантливые боевые командиры, к которым безусловно принадлежит «Бойкот», получают достойные звания при жизни», - комментируют вручение награды военкоры.

Сегодня батальон «Сомали» является отдельной штурмовой тактической группой в составе воинских подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики России и продолжает выполнять боевые задачи.