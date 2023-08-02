Молот русского возмездия: Россия уничтожает вражеские запасы топлива, военную технику и боеприпасы после удара ВСУ по Крымскому мосту

Уже несколько недель после удара ВСУ по Крымскому мосту военные объекты Черноморского побережья пока еще Украины днем и ночью сотрясаются от ударов российских ракет и беспилотников. Президент России Владимир Путин практически сразу пообещал, что ответ за удар по мосту, в результате которого не только было повреждено покрытие дорожного полотна и сдвинулись два пролета автодорожной части переправы, но и погибли двое гражданских россиян, а их дочь Ангелина получила тяжелые ранения, будет носить военный характер. И в очередной раз подтвердил свои слова делом.

Нынешние удары не разовая акция ради пиара, как совершает свои террористические акции от бессилия Киев, а систематические удары возмездия. Высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска в Одесской области и по английской базе в Очакове Николаевской области. В районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. В Одессе и Ильичевске разрушена портовая инфраструктура. Долгое время Киев там под прикрытием «зерновой сделки» собирал резервы военной техники, боеприпасы и вооружения, и многое из этого было уничтожено сразу после остановки действия «зерновой сделки».

Ударом были уничтожены ангары с вражескими надводными катерами-беспилотниками.

«Ониксы», Х-22, «Калибры», «Герани» - российские военные используют все, что у них имеется в наличии, и все, что подходит для достижения целей ударов возмездия, и украинская ПВО ничего не может с этим поделать. Куда делись хвастливые речи украинских военных, что все сбито, ничего не долетело и что «потерь нет». Наоборот, сейчас представители ВСУ публично плачутся, что не могут сбивать российские ракеты, но пропускают не только их, но и даже тихоходные «Герани». Понятно, что таким образом они, с одной стороны, дополняют аргументацию в мольбах Зеленского к западным кукловодам о предоставлении дополнительных систем ПВО. Но, с другой стороны, они не в силах скрывать потери, несмотря на запрет снимать вылеты и прилеты. К тому же все чаще достоянием публики становятся прецеденты, когда ракеты украинской ПВО, вместо того чтобы перехватывать российские удары, после взлета падают на дома тех же украинцев, неся своими взрывами смерти и разрушения. Получается такой двойной эффект - российские ракеты наносят удары по инфраструктурным объектам, складам с топливом, складам с боеприпасами и техникой, а украинские зенитные ракеты лупят по своим же жилым массивам, благо лететь недалеко, а представитель воздушных сил незалежной Юрий Игнат недавно был вынужден признать размещение батарей ПВО среди жилых массивов в черте городов. А ведь летит не только по Одессе и Николаеву, летит по Житомиру, Полтаве, Хмельницкому, десяткам крупных и не очень городов нынешней нацистской Украины. Уничтожаются в местах расположения сами вээсушники, наемники, танки, РСЗО, артиллерия, запасы топлива. И так далее. Молот русского возмездия гвоздит все это без перерывов на обед и выходные.

«За Ангелину!» - пишут на снарядах и минах российские бойцы, отправляя на украинские позиции отмщение за погибшую на мосту семью девочки, которую переправили на лечение в Москву. Нескончаемой чередой летят по незалежной российские «репарации».

И до украинцев начинает что-то доходить. Пока не до всех и не все в полном объеме, но они уже начинают задавать себе вопросы и получать неприятные для них ответы.

- Третьи сутки не можем заснуть, все грохочет. Зато ударили по мосту. Оно того стоило? - это, пожалуй, одна из самых популярных реакций на происходящее.

- Ты советуешь Зе не выполнять «Минск», замалчиваешь захват храмов, инициированный Банковой; говоришь, что Зеля занял правильную позицию по «зерновой сделке», радуешься, что «мост устал», а потом начинаешь кричать, что «маму (Одессу) ранили в сердце», - констатировал лицемерие своих же сограждан один из популярных украинских ТГ-каналов.

- Дайте хотя бы поспать, - причитают бандеровцы, но российские ракеты летят не только ночью, но и днем. Объекты, которые представляют собой источники повышенной опасности для России, уничтожаются один за другим. И у бандеровцев нет никаких средств противодействия этому. Как нет и данных, когда закончится для них нынешний кошмар. Хотя, скорее всего, только после капитуляции и принятия российских условий.

Может быть, хоть теперь они поймут, что чем более тяжкими будут совершенные ими преступления, тем страшнее окажется возмездие, которое неминуемо настигнет их.