Три инноватора из ДНР выиграли миллионные гранты на реализацию своих проектов (архивное фото)

Стали известны победители третьей очереди конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант в один миллион рублей на развитие своих бизнес-идей получили инноваторы из Донецкой Народной Республики.

- Проекты наших победителей совершенно разные: от цифровых платформ до разработки технологии получения алюминиевых лигатур, - говорит заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Донецкой народной Республики Алексей Завгородний. - Для каждого заявителя «Студенческий стартап» – это возможность реализовать мечту и воплотить в реальность нужные всем проекты, которые важны для города, региона и страны в целом. Еще много усилий предстоит приложить для реализации проектов и мы готовы содействовать в этом.

По условиям конкурса, победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение 12 месяцев. Липецкий центр «Мой бизнес» будет оказывать им всестороннюю поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию и грамотно распределять финансы.

Изобрели полноприводный велосипед

О стартапе «Полноприводный велосипед Кальмиус 2.0 2х2» рассказал Денис Хохлов.

- Наш проект был заявлен в рамках III очереди конкурса «Студенческий стартап». Мы признаны победителями, и вошли в перечень заявок, рекомендуемых к поддержке в 2023 году. Наша будущая компания планирует предлагать модели полноприводных велосипедов, частным покупателям и государственным организациям. Они обеспечивают повышенную проходимость, становясь при этом, актуальными для передвижения в условиях отсутствия приспособленных дорог, - говорит Денис Хохлов.

Автор проекта рассказывает, что существующий прототип полноприводного велосипеда «Кальмиус - 1.0» даёт возможность исследовать динамические характеристики и основы управления велосипедом непосредственно на испытательных прокатах по бездорожью.

- Велосипед Кальмиус обладает повышенной устойчивостью и проходимостью на бездорожье, а также мокрых дорогах, которые чреваты частыми падениями велосипедистов, - говорит Дмитрий Хохлов. - Реализация проекта даст импульс в развитии современной транспортной техники, как для путешествий по известным туристическим маршрутам, так и для освоения труднопроходимых регионов и мест на Земле, такие как: Арктика и Антарктика с гарантированным исключением ущерба для окружающей среды осваиваемых регионов.

Команда проекта уже подготовила и отправила документы с заявлением о выдаче патента на изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Метод электрошлакового переплава

Анатолий Мартыненко - аспират кафедры «Электрометаллургия» факультета «Металлургия и теплотехника» Донецкого национального технического университета. Его проект также одержал победу.

- Разработка технологии получения алюминиевых лигатур методом электрошлакового переплава металлической стружки актуальна на сегодняшний день. В условиях санкций, машиностроительные предприятия ощущают дефицит в шихтовых материалах для выплавки алюминиевых сплавов. Перед нашей командой стоит большая задача по решению этой проблемы. И я уверен у нас все получится! – говорит аспирант.

Мартыненко рассказал «Комсомолке» о том, что его проект направлен на решение двух вопросов – переработка сложных отходов и получение многокомпонентных лигатур.

- Мы с коллективом выдвинули эту идею, участвовали и школьники, и аспиранты, и студенты. В результате мы победили. Очень рады этому, - говорит аспират кафедры «Электрометаллургия». – В ближайшее. время мы оформимся как юрлицо, проработаем бизнес-план и сырьевую базу нашего региона, а также других регионов. Оборудование для экспериментов у нас собрано. Затем будем получать патент на технологию и масштабировать все это.

«Будущее за нами»

Мариупольчанка Каролина Гунько одержала победу с проектом «Будущее за нами». Его суть состоит в создании многопрофильной краудфандинговой платформы с целью организации поддержки творческим, образовательным, благотворительным, экологическим, технологическим, IT и иным видам проектов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

- Первая краудфандинговая платформа на Донбассе «Будущее за нами» объединит субъектов Российской Федерации от 18 лет, желающих получить финансирование для реализации собственных проектов, тестирования гипотез и получения целевой помощи на новых территориях России, и тех, кто готов оказать финансовую поддержку, - говорит Каролина.

Девушка признается, что несколько лет вынашивала идею о проекте.

- Это моя мечта. Я безумно рада, что смогу сделать вклад в развитие новых территорий Российской Федерации, в том числе своего родного города Мариуполя, посредством своего проекта, - говорит Каролина. - Проект очень достойный, но страх перед проигрышем все равно был. Я очень волновалась. В последнее время даже стало сниться, будто я все-таки проиграла. Тяжело было работать и вообще о чем-либо думать. Постоянно проверяла результаты.

На года девушка запланировала пять этапов работы над проектом: начиная от разработки и подготовки всей необходимой документации, заканчивая получением авторских прав и продвижением среди целевой аудитории.

- Первые проекты на платформе будут размещены приблизительно через 9 месяцев после запуска работы над проектом. То есть уже в следующем году на платформе будет запущен сбор средств на реализацию проектов, направленных на развитие новых территорий России, - говорит мариупольчанка. - У меня есть много идей по дальнейшему усовершенствованию и развитию краудфандинговой платформы. Для их реализации я планирую дополнительно участвовать в иных грантовых конкурсах, в том числе в конкурсе «Старт-1» от Фонда содействия инновациям.

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