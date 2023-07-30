Заторов нет: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 30 июля 2023 года

Активисты раздают памятки, в которых обозначен самый удобный маршрут в Крым с указанием АЗС. Фото: Скриншот видео МГЕР

Проехать в Крым по сухопутному коридору через ДНР можно в любое время суток. Многие туристы уже успели проехать маршруту «Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь – Симферополь» туда и обратно. Автомобилисты отмечают, что проблем по маршруту не наблюдается, качество дорог хорошее, топливо на заправках есть.

Минтранс ДНР несколько раз в день публикует отчет о ситуации на дорогах Республики в сторону Крыма на подъезде к «Весело-Вознесенке». В ведомстве отмечают, что движение транспорта в Крым и обратно в районе АПП «Весело-Вознесенка» осуществляется в штатном режиме. Заторов нет.

- Заторов нет. Легковые автомобили проходят без задержек. АПП работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Минтранса.

На подъезде к «Весело-Вознесенке» работает перехватывающая парковка, на которой размещен мобильный пункт МЧС, где можно получить в случае необходимости медицинскую помощь, есть Wi-Fi.

Тем временем, Министерство связи совместно с Минтрансом ДНР разработали памятки, в которых обозначен самый удобный маршрут в Крым с указанием АЗС. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и Народной дружины ДНР распространяют путеводители на всей территории сухопутного коридора.

СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ 24/7

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев (на его контроле ситуация на дорогах ДНР в сторону Крыма) заверил, что на случай возникновения внештатных ситуаций всеми службами отработаны алгоритмы действий.

Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.

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