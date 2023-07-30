Фото: «Единая Россия»

В ДНР во Всемирный день бега сторонники и активисты партии «Единая Россия» дали старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Его участники узнали о пользе бега, а также провели проходку в 2 км. И это не конец. Организаторы пообещали провести в республике занятия по другим видам спорта и мастер-классы с именитыми атлетами и тренерами. Сказано - сделано!

На днях во Дворце спорта «Олимп» Шахтерска состоялась открытая тренировка в рамках марафона. Основная цель - приобщение к спорту детей и подростков. Среди организаторов - девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, директор дворца спорта «Олимп» и победитель партийного предварительного голосования Руслан Батрутдинов, а также сотрудник Донецкого РИК «Единой России» Александр Юрьев.

- Дети - не только наше будущее, но и наше настоящее, - отметил Руслан Батрутдинов. - Возможно, сейчас для них это единственная отдушина. Некоторые дети потеряли родных, у многих отцы и братья служат на СВО.

Детвора осталась довольна как открытой тренировкой, так и в целом возможностью заниматься спортом.

- Это гораздо лучше, чем танцы, - смеется юная Даша Пугач, которая с недавнего времени начала заниматься кикбоксингом.

- Наша задача - дать ребятам заниматься спортом, - так считает чемпион по боевому самбо и победитель предварительного голосования «Единой России» Максим Швец.

Известный спортсмен также провел открытую тренировку в поддержку Всероссийского марафона «Сила России», но уже в Мангуше.

- Мы хотим забрать ребят с улицы и воспитать из них настоящих людей, - сказал Максим. - Тогда у нас будет здоровое общество. Если я пройду в Народный Совет ДНР, буду работать над этим уже на законодательном уровне.

Проект не закончился, он продолжается. Бесплатные занятия спортом, массовые зарядки с известными спортсменами - всего это и в большом количестве еще впереди.

К слову, записи занятий и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

- Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru, - рассказал председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

Регистрация очень простая, а эффект ощутимый. Участники с удовольствием делятся впечатлениями.

- Я даже не думала, что зарядка может быть такой легкой, веселой, - говорит пенсионерка Мария Тарасова. - Раньше с подругами гуляли с альпийскими палками. Но сейчас не всегда можно выйти из дома - ВСУ начинают обстрелы нашего района с четырех утра. А вот онлайн-зарядка, гимнастика для начинающих от Никиты Нагорного очень помогает. Упражнения простые, да и чемпион с юмором.