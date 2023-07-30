День особой надежды

Центром торжеств в ДНР традиционно является донецкий Свято-Владимирский храм. Фото: www.politnavigator

28 июля Донецкая Народная Республика вместе со всей Россией отмечает День Крещения Руси. В 988 году князь Владимир Святославич крестился вместе со своим войском в водах Днепра и объявил православие государственной религией. Таким образом он заложил мощный фундамент единого славянского государства. Вера определила духовное развитие наших предков, обусловила многовековую историю Российского государства и помогла преодолеть немало трудностей на пути его развития.

«НИЧТО НЕ ПОМЕШАЕТ НАМ МОЛИТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУГА»

Накануне Дня крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира в православных храмах проходит всенощное бдение. Утренняя и вечерняя службы ведутся по уставу великого праздника, а в полдень звучит особый колокольный звон. Впервые верующие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей встречают этот день как граждане России. Последние несколько лет Донбасс фактически находился на передовой Русского мира, борясь за право уважать свою историю и посещать храмы, в которых на протяжении многих столетий молились наши предки.

- Православие всегда объединяло славянские народы, какие бы распри ни творились между властями предержащими. Митрополиты и епископы мирили враждующих князей Киевской Руси, входили в состав царских посольств в другие страны, помогали объединить русский народ, - говорит отец Алексей из Горловки. - Сейчас на Украине у православных Московского патриархата, т. е. верных канонической церкви, отнимают храмы. Мощи подвижников Киево-Печерской лавры хотят отправить на выставку в Европу как какую-то диковинку. Раскольникам кажется, что они победили, но это не так. Русская православная церковь была и будет едина.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Центром торжеств в ДНР традиционно является донецкий Свято-Владимирский храм. На площади у памятника Святому равноапостольному князю Владимиру проходят молебен и литургия, возглавляемые митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом. Однако после обстрела на Пасху кафедрального собора церковные власти предпочитают не афишировать праздничные богослужения заранее.

Как нам пояснили в храмах, на территории республики главное - безопасность прихожан, поэтому будут действовать по обстоятельствам. На доске объявлений вывешены телефоны, по которым можно навести справки о предстоящей службе. Лишь в сообществах некоторых церквей в социальных сетях указано, что торжественные молебны в честь Крещения Руси состоятся 28 июля в 7.30.

По словам настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы Дмитрия Трибушного, лично для него это день особой надежды, что наш народ посмотрит глубже, пойдет глубже, и благодаря общим корням и общему празднику наконец-то состоится то примирение, которое является примирением в глазах Божьих.

- В День Крещения Руси я хочу пожелать, чтобы известное выражение «Русь была крещена, но никогда не просвещена» ушло в прошлое, - говорит священник. - Люди должны наконец задуматься, для чего в наш мир приходил Иисус и чему он учил. Мы живем рядом с огромным сокровищем, но недооцениваем его. И страшно прожить всю жизнь рядом с таким светом и так его и не увидеть.

Князь Владимир стал первым собирателем русских земель, он объединил разрозненные территории, понимая, что в этом залог мощи и процветания Руси. Эту мудрость он передал и нам, завещая хранить мир и единство между собой. И давайте пожелаем друг другу, чтобы сплоченный верой народ Донбасса обязательно обрел долгожданный мир, стабильность и процветание.

КСТАТИ

В 2021 году в День Крещения Руси в ДНР учредили новую государственную награду - орден Святого Владимира. Глава республики Денис Пушилин назвал это восстановлением исторической традиции. Когда-то данная награда была учреждена Екатериной Второй и присваивалась за военные отличия и гражданские заслуги.