Время для самореализации

Многое стало возможным благодаря автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». В конкурсах платформы уже попробовали себя более 100 тысяч человек из новых регионов.

Студентка Донецкой академии управления и государственной службы, макеевчанка Юлиана Дадашова - одна из них. Девушка - финалистка проекта «Экософия».

- Проект направлен на просвещение в вопросах переработки и утилизации отходов в домашних условиях. В связи с отсутствием мусороперерабатывающих заводов в регионе и практики раздельного сбора отходов, единственно действенным способом уменьшения объемов загрязнения является правильная утилизация, - рассказывает Юлиана.

Миссия ее проекта - сократить объем отходов в корзинах и баках жителей республики.

ИТОГИ ФОРУМА «ДИГОРИЯ»

В Нижнем Новгороде недавно завершился пятый Всероссийский форум «Дигория» для молодых политологов и социологов. Кроме прочих, в нем участвовала и Лилия Буряк из ДНР.

Лилия работает в сфере связей с общественностью и СМИ, поэтому подала заявку на направление «Медиа и коммуникации».

- В день открытия в обращении к участникам форума президент Владимир Путин подчеркнул престижность мероприятия и отметил, что участникам предстоит обсудить проблемы, находящиеся на острие общественного внимания. Так, лейтмотивом форума была сама идея ценностей и незыблемых смыслов, ведь в повседневной жизни мы не задумываемся о таких фундаментальных понятиях. Здесь же удалось замедлиться, как следует обдумать, поставить правильные вопросы и - самое главное - найти нужные ответы, - рассказывает Лилия.

Форум продлился пять дней. Его участники освоили новые навыки и переняли опыт наставников, а еще представили руководству страны свои проекты.

Новые разработки

О стартапе «Полноприводный велосипед Кальмиус 2.0 2х2» рассказал Денис Хохлов.

- Наша будущая компания планирует предлагать модели полноприводных велосипедов повышенной проходимости, - говорит Денис.

А Анатолий Мартыненко - аспирант кафедры «Электрометаллургия» факультета «Металлургия и теплотехника» Донецкого национального технического университета. Его проект также одержал победу.

- Разработка технологии получения алюминиевых лигатур методом электрошлакового переплава металлической стружки актуально. В условиях санкций предприятия ощущают дефицит в шихтовых материалах для выплавки алюминиевых сплавов. Перед нашей командой стоит большая задача по решению этой проблемы. И я уверен у нас все получится! - говорит аспирант.

«БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ»

Мариупольчанка Каролина Гунько (на фото 5) одержала победу с проектом «Будущее за нами». Его суть состоит в создании многопрофильной краудфандинговой платформы для организации поддержки творческим, образовательным, благотворительным, экологическим, технологическим, IT и иным видам проектов в новых регионах.

Девушка признается, что несколько лет вынашивала идею о проекте.

- Это моя мечта. Я безумно рада, что смогу сделать вклад в развитие новых территорий Российской Федерации, - говорит Каролина. - Проект очень достойный, но страх перед проигрышем все равно был. Я очень волновалась.

На год девушка запланировала пять этапов работы над проектом: начиная с подготовки документации до получения авторских прав.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уникальные проекты

Три молодых новатора из республики выиграли миллионные гранты в конкурсе студенческих стартапов.

Стали известны победители третьей очереди конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант в один миллион рублей на развитие бизнес-идей получили студенты из ДНР.

- Проекты разные: от цифровых платформ до разработки технологии получения алюминиевых лигатур, - говорит заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики Алексей Завгородний. «Студенческий стартап» - это возможность воплотить в реальность проекты, важные для города, региона и страны.

По условиям конкурса, победители должны зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение 12 месяцев. Липецкий центр «Мой бизнес» будет оказывать поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию.

В ТЕМУ

Внимание - конкурс!

21 июля президентская платформа «Россия - страна возможностей» дала старт второму сезону проекта «Пишем будущее» для школьников и студентов 14-18 лет.

- Для многих людей в Новороссии этот проект стал проводником в мир возможностей. Первый сезон показал востребованность конкурса в новых регионах - мы получили более 11 тысяч заявок на участие, а более 5000 человек стали победителями, - рассказал первый заместитель генерального директора «России - страны возможностей» Алексей Агафонов.

Заявочная кампания продлится до 30 сентября. Пройти регистрацию, написать творческую работу и приступить к прохождению дистанционной образовательной программы можно на сайте проекта - writefuture.rsv.ru.

- Эти проекты - огромная возможность для развития молодежной политики, для полной интеграции в пространство Российской Федерации, - отметил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

КСТАТИ

В Пятигорске в Центре знаний «Машук» прошли семинары для участников очных этапов кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» (на фото). В них приняли участие более 200 финалистов и полуфиналистов из новых регионов.

Исполнительный директор кадровых конкурсов и директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков рассказал, что программа семинаров сопоставима с полуфиналами конкурсов, однако акцентирована на обучение, обмен опытом и прокачку управленческих навыков.

Финалистка конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Светлана Миллер отметила гостеприимство и теплый прием участников конкурсов в Центре знаний «Машук».

- У меня более 20 лет опыта руководящей деятельности, много работаю с персоналом при приеме на работу. Теперь планирую внедрить в свою практику систему, с которой познакомилась на семинаре, - говорит Светлана.