Молодежь помогает

На могиле Александра Захарченко.

В регионе с волонтерской миссией побывала первая сводная волонтерская группа молодежного крыла Народного фронта. Ребята из 11 российских регионов: Волгоградской, Челябинской, Вологодской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Севастополя, Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Крыма и Якутии провели в ДНР 14 дней. За это время они проделали немало работы.

- Две недели координаторы помогали мирному населению Донецка, Артемовского района, Енакиева, ликвидировали последствия артиллерийских обстрелов жилых районов Макеевки, доставляли вещи и продуктовые наборы семьям с детьми-инвалидами, формировали гумнаборы для соцучреждений региона, ежедневно отгружали и принимали грузы как для военных, так и для мирного населения, поступающие со всей страны в Донецк, - рассказали «Комсомолке» в Народном фронте.

В пострадавшем в результате ракетного удара Червоногвардейском районе Макеевки волонтеры совместно с Народной дружиной ДНР, ВСКС, донецким штабом «Мы вместе» и «Молодой гвардией Единой России» также помогали в восстановлении инфраструктуры.

- Активисты молодежных организаций ДНР помогли разобрать завалы после сильнейшего удара украинских войск 4 июля, в результате которого серьезные повреждения получили многоквартирные дома и социальные объекты - школы, детсады, городская больница № 2, пожарные части и спортивная инфраструктура, - отметили в президентском движении.

Координатор молодежного крыла в Курской области Илья Роот признался, что эта поездка сплотила всю группу, ведь все время они находились вместе и вместе проходили разные испытания.

- А самое главное, почувствовали на себе, как живут местные люди. И смогли внести свой небольшой вклад в помощь жителям, - говорит Илья. - Что мне хотелось бы сделать с этим опытом - поделиться с ребятами в своем регионе, которые, возможно, не до конца понимают, что происходит.

В конце командировки для ребят-волонтеров руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко провел экскурсию по знаковым местам республики, чтобы они смогли познакомиться с регионом и историей борьбы жителей республики за свободу. Участники гуманитарной миссии побывали на «Саур-Могиле» и мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс», а также возложили цветы к могилам первого главы ДНР Александра Захарченко, командиров подразделений «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых, почтили минутой молчания память таких же, как они, молодых волонтеров, погибших в ДНР год назад.

- Мы задумывали эту командировку как полную перезагрузку, «перепрошивку» для координаторов, - сказал Владимир Тараненко. - Наряду с гуманитарной, социальной и образовательной составляющей важной частью этой поездки стала и физическая подготовка. Каждый день - интенсивные тренировки, тактическая медицина, занятия с инструкторами и без, работа на выносливость на полигоне.

Руководитель молодежки Народного фронта отметил, что первая группа волонтеров хорошо справилась со всеми задачами.