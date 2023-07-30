В России почтили память детей - жертв войны в Донбассе

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Его участниками стали «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк России», «Поисковое движение России», движение «Юнармия».

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Почтить память погибших детей в Музей Победы пришли сенаторы Совета Федерации ФС РФ Наталья Никонорова и Дарья Лантратова, Герой России Вячеслав Бочаров, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов, депутаты Государственной Думы РФ Ольга Занко и Елена Цунаева, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

В инсталляции «Аллея ангелов», расположенной в экспозиции «Обыкновенный нацизм», почетные гости, волонтеры и активисты патриотических организаций зачитали имена детей - жертв, павших от рук нацистов в ходе боевых действий на территории ДНР.

«Музей Победы честно рассказывает о том, что происходит в Донбассе. Мы каждый день вспоминаем погибших детей Донбасса, когда встречаем посетителей на нашей выставке «Обыкновенный нацизм». Но сегодня, в этот памятный день - 27 июля, - мы решили вспомнить всех детей поименно: от младенцев до подростков. Всех, кто стал невинной жертвой неонацистского зла», - подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Кроме того, на площади перед Музеем Победы участники детского городского клуба «Лето Побед» выстроились в форме большого сердца, в знак единения и скорби детских сердец всей страны.

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» почтили память детей - жертв войны в Донбассе у посольства США в Москве - на площади Донецкой Народной Республики.

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«Сегодня мы проводим акцию вместе с «Молодой Гвардией» около посольства США и европейских посольств, чтобы эти люди, которые отдавали преступные приказы и принимали те решения, которые привели к трагедиям, посмотрели в глаза этим детям. Я уверена, что когда-нибудь они ответят за свои преступления», - сказала сенатор от ЛНР, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова.

В акции у посольства США приняли участие более сотни человек, активисты принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей - жертв войны.

Кроме того, траурную акцию в Москве одновременно провели у посольств 12 недружественных государств.

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Акции прошли также в Донецке, Луганске, Мариуполе и Санкт-Петербурге.